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Jessik anuncia novo álbum ‘Reality’ em homenagem à trajetória de ‘Aceitando a Realidade’

Método único de autoajuda que transformou mães e crianças com dificuldades na fala, unificando música, lteratura na  vida real

Jessik anuncia novo álbum ‘Reality’ em homenagem à trajetória de ‘Aceitando a Realidade’ - (crédito: TMJBrazil)
Jessik anuncia novo álbum ‘Reality’ em homenagem à trajetória de ‘Aceitando a Realidade’ - (crédito: TMJBrazil)

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Com uma carreira consolidada e posicionamento artístico definido, Jessik vem se destacando no cenário musical. Sua produção artística tem sido reconhecida por abordar questões humanas reais, sem apelos performáticos ou exageros visuais, a música  e suas obras literárias como instrumento de reflexão social e transformação individual.

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Em 2025, Jessik marcou o cenário musical com o lançamento do álbum Direções, projeto que contou com a participação de profissionais reconhecidos da música nacional e internacional.

Foto: Divulgação

Paralelamente à carreira musical, Jessik ampliou seu impacto cultural por meio da literatura. Seu livro Embracing Reality (Aceitando a Realidade) escrito ao longo de quatro anos, foi desenvolvido a partir de reflexões pessoais, experiências emocionais profundas e análise prática da realidade humana. A obra alcançou relevância significativa no mercado editorial, posicionando-se entre os 100 livros mais vendidos na categoria de autoajuda, competindo com mais de 600 mil títulos ativos na mesma classificação, além de alcançar um ranking  considerado importantíssimo nas  categorias de livros de sucesso.

Durante a trajetória ela desenvolveu um método unido através da música e literatura para crianças com dificuldade na fala  a desenvolver a fala e a criatividade.

O impacto da obra literária impulsionou uma nova fase artística. A partir dessa consolidação nasce o álbum Reality, previsto para lançamento neste ano. O projeto musical mantém a mesma linha conceitual do livro, traduzindo em composição sonora temas como enfrentamento da realidade, maturidade emocional e responsabilidade individual.

A primeira faixa do álbum já se encontra em fase de produção em estúdio e reforça a consistência da trajetória da artista. O trabalho é descrito como revelador e alinhado a narrativas reais da vida contemporânea.

O álbum Reality é produzido por Flávio Souza, fundador do Studio Plano 7, profissional com mais de 30 anos de atuação na indústria musical. A produção busca ampliar o alcance da mensagem da artista, consolidando seu posicionamento como criadora de conteúdo artístico com relevância cultural e impacto social.

A trajetória de Jessik demonstra integração entre música, literatura e responsabilidade social, estabelecendo uma identidade artística baseada em contribuição cultural contínua e influência positiva no público.

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TMJ Brazil - TMJBrazil

    Por TMJ Brazil - TMJBrazil
    postado em 07/04/2026 15:59
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