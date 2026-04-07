Spotify dita a virada: o segredo do novo vinil

O mercado global de música está testemunhando um fenômeno que muitos especialistas consideravam impossível na década passada: o renascimento robusto da prensagem de vinil.

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Segundo dados recentes analisados pelo site especializado em mercado musical MoneyHits, o investimento em infraestrutura para discos físicos está superando as expectativas de crescimento de muitas plataformas de streaming. Para o investidor, isso representa uma mudança de paradigma no valuation das propriedades intelectuais.

O termo Valuation nada mais é do que o valor de mercado de uma empresa ou ativo. No caso da música, as gravadoras perceberam que, embora o digital ofereça volume, o vinil oferece margem de lucro.

O vinil se transformou em um item de luxo, um ativo tangível que não sofre com a desvalorização algorítmica, apontam os relatórios do setor. Isso reflete diretamente no EBITDA (o lucro real antes de juros e impostos) das companhias, que agora lucram muito mais vendendo um único LP de luxo do que com milhares de reproduções digitais.

As grandes gravadoras e selos de luxo agora usam os dados do Spotify e da Apple Music para não perder dinheiro à toa. Eles olham para o que todo mundo está ouvindo e calculam com precisão se aquele álbum realmente tem fãs dispostos a comprar o disco de vinil de 180 gramas (aqueles discos mais pesados, “bolachões” que não entortam fácil e duram a vida toda).

Com o uso do Big Data (que é como uma super análise de tudo o que a gente faz na internet), o mercado descobre se o disco vai ser um sucesso de vendas antes mesmo de ligar as máquinas da fábrica.

A lógica por trás desse movimento é puramente econômica. O custo de prensagem de um disco exige maquinário pesado e matéria-prima específica, o que cria uma barreira de entrada no mercado.

Diferente do streaming, onde qualquer um pode subir uma música, o vinil exige planejamento industrial. Esse “gargalo” na produção faz com que o produto final seja altamente valorizado por colecionadores e fãs fervorosos.

Para o público de massa, o impacto é visível nas prateleiras: o disco de vinil deixou de ser algo “velho” para se tornar um símbolo de status e qualidade sonora. O MoneyHits destaca ainda que a previsão de demanda para os próximos anos indica que as fábricas de prensagem continuarão operando em capacidade máxima. Isso significa que a música voltou a ser tratada como um produto físico de alto valor agregado, atraindo fundos de investimento que antes focavam apenas em tecnologia.

O cenário para 2026 mostra que o streaming e o vinil não são inimigos, mas parceiros de ecossistema. Enquanto o digital serve para a descoberta de novas faixas, o físico serve para a consolidação da receita. As grandes empresas do setor musical estão diversificando seus portfólios, garantindo que a volatilidade das moedas digitais não afete o valor histórico de seus catálogos.

“A música física é o seguro de vida da indústria fonográfica moderna”, resume a análise técnica.

Com isso, fica claro que o investidor que ignorar o poder do objeto físico estará perdendo a maior virada de mercado da última década.

A tecnologia Node.js e a agilidade das plataformas modernas agora servem para mapear onde o próximo disco de sucesso será vendido, unindo o melhor dos dois mundos.