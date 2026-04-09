Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (9/4)

ESTIMADO MARTE

Data estelar: Marte ingressa em Áries.

Estimado Marte: a partir de teu ingresso em Áries te acusarão de todas as atrocidades que ocorrerem na Terra, porque o povo faz associações simplistas para justificar os acontecimentos que temem, mas que ao mesmo tempo excitam, porque ninguém se excita com a harmonia criativa, o povo busca mesmo é sangue na arena do Coliseu.

Estimado Marte: eu sei que propicias a prosperidade das colheitas e que te apraz a opulência da natureza, porque nela acolhes em teu braços a bela Afrodite, que por essas coisas que só os deuses entendem foi obrigada a casar com Vulcano, de aparência nada agradável.

Que teu trânsito por Áries nos faça valentes e atrevidos, contrariando a força desses dois filhos que tiveste com Afrodite, Fobos e Deimos, o medo e o terror que constantemente nos apequena.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Abriu a porta escancaradamente para sua alma manifestar com determinação e força tudo que até aqui estava sendo contido. Agora é quando você avança, a despeito de quaisquer contrariedades que se apresentarem.

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TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Mesmo tendo dificuldade de fazer valer sua vontade, as coisas se acertam. Este é o momento em que sua alma precisa utilizar estratégias diferentes das habituais, se expondo o menos possível e mexendo em tudo com discrição.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É imprescindível conjugar sua força individual com outras pessoas para que, todas juntas, consigam fazer o que cada uma por separado seria impossível. A força do grupo é imbatível, mas as pessoas resistem a esse entendimento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O tempo das hesitações terminou, porque mesmo que você, no seu íntimo, ainda não tenha certeza do que seria melhor fazer, os acontecimentos levarão a essas definições e seria melhor acompanhar esse ritmo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora começa o processo de libertação das amarras que prendiam você a um passado que não precisa continuar dominando a cena. Nada do que acontecer a partir de agora será novo, mas o resultado de lutas anteriores.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Por trás das aparentes perdas que você achar que está sofrendo agora se encontram as pistas dos ganhos futuros. Você já ouviu dizer que há males que vêm por bem, não é mesmo? Agora você vai comprovar essa verdade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Acertar contas com as pessoas é uma via de duas mãos, porque é certo que elas devolverão na mesma moeda. Não importa, há coisas que precisam ser feitas independentemente dos resultados, em nome de maior clareza.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Para que tudo continue dando certo, evite dividir tarefas, porque mesmo que isso pareça o melhor a fazer, no futuro você se deparará com a triste realidade de que as pessoas prometem, mas não cumprem. É assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquilo que você determinar será o futuro que acontecerá, porém, isso há de ser equacionado junto às pessoas que façam parte do seu caminho, porque é com a ajuda delas que as determinações se cumprirão.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Começa o tempo em que você não deve dar margem nenhuma à dúvida quanto às suas pretensões, porque se não houver clareza a respeito dessas em sua alma, os acontecimentos vão passar por cima de você. Melhor não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Essa movimentação toda que dá sinal de que os tempos começam a mudar, há de ser passada por um filtro, porque os desejos são variados e múltiplos, enquanto o dia continua tendo a mesma duração de sempre. Abertura.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agora dá para comprovar que tudo dá certo, mesmo com algumas coisas dando errado porque, afinal, a vida escreve certo através de linhas tortas. A preocupação e a ansiedade não servem para nada além de torturar.