Babi Falcão lança ‘Preto Covarde’ e apresenta nova fase com projeto artístico imersivo

A cantora Babi Falcão apresenta ao público Preto Covarde, single que marca um novo momento em sua trajetória artística e já está disponível nas plataformas digitais. O lançamento chega acompanhado de uma proposta que vai além da música, integrando conceito, identidade visual e intervenção urbana em um projeto pensado de forma ampla.

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Com composição autoral, a faixa nasce de uma experiência pessoal e mergulha em temas como decepção, amadurecimento emocional e mudança de percepção nas relações. A narrativa se desenvolve a partir de um processo de revisão interna, em que sentimentos e situações são revisitados sob uma nova perspectiva, revelando comportamentos antes não percebidos. A construção da música aposta em uma abordagem sensível, mas direta, criando identificação com o público.

A sonoridade de Preto Covarde dialoga com o pop contemporâneo, combinando elementos que valorizam tanto a atmosfera quanto a interpretação. Babi Falcão se aproxima de referências nacionais e internacionais, refletindo uma busca por identidade própria dentro de um cenário cada vez mais diverso e visual. Esse cuidado estético se manifesta não apenas no som, mas também na forma como o projeto é apresentado.

A produção musical é assinada por Ramon Calixto, que contribui para a construção de uma faixa envolvente e alinhada com a proposta da artista. O trabalho conjunto reforça a intenção de consolidar uma linguagem que una emoção e presença estética, características centrais dessa nova fase.

Como parte da estratégia de lançamento, Babi Falcão levou o projeto para além das plataformas digitais e ocupou as ruas do Rio de Janeiro com uma campanha visual. Cartazes com QR codes foram espalhados em áreas de grande circulação, convidando o público a interagir diretamente com a obra. A ação propõe uma experiência mais próxima e espontânea, criando um ponto de contato que rompe com os formatos tradicionais de divulgação.

A iniciativa acompanha um movimento crescente na indústria musical, em que artistas passam a tratar seus lançamentos como projetos conceituais completos. Nesse contexto, música, imagem e estratégia deixam de atuar de forma isolada e passam a compor uma narrativa única, pensada para diferentes pontos de contato com o público.

Com Preto Covarde, Babi Falcão não apenas apresenta uma nova música, mas estabelece um novo direcionamento criativo. O single funciona como um marco de transição, no qual a artista reforça sua identidade e amplia suas possibilidades de expressão, apostando em um formato que valoriza tanto o conteúdo quanto a forma de se comunicar.

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