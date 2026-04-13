Carlinhos Maia tenta anular multa milionária por uso de imagem de animais silvestres

O influenciador Carlinhos Maia tenta anular uma multa de R$ 1 milhão aplicada após uma infração ambiental registrada em Fernando de Noronha. O caso envolve acusação de exploração de imagem de animais silvestres em episódio ocorrido no arquipélago pernambucano.

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De acordo com documentos obtidos pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, o influenciador, cujo nome de registro é Luiz Carlos Ferreira dos Santos, ingressou com uma ação anulatória contra o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com o objetivo de derrubar o auto de infração ambiental.

A penalidade foi aplicada após um episódio ocorrido em outubro de 2025, quando Carlinhos teria feito uso da imagem de animais silvestres em situação considerada irregular, ao alimentar aves marinhas da espécie Fregata magnificens com restos de comida. A prática foi enquadrada pelas autoridades como abuso ambiental.

No processo, a defesa solicita a suspensão imediata dos efeitos da multa por meio de um pedido de tutela de urgência. No entanto, a estratégia enfrentou um revés inicial, após movimentação no andamento da ação.

A Justiça Federal em Pernambuco entendeu que o caso deve ser analisado por uma unidade especializada, responsável por demandas relacionadas ao território de Fernando de Noronha. Com isso, o processo foi redistribuído, o que tende a atrasar uma decisão sobre o pedido.