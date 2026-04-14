Fernanda Lira: vocalista da Crypta é entrevistada no Bangers Open Air

O podcast oficial do Bangers Open Air chega ao seu nono episódio com mais um grande nome do metal: Fernanda Lira, vocalista e baixista da banda Crypta, que se apresentará no festival no dia 25 de abril.

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Na conversa, Fernanda compartilha reflexões profundas sobre sua trajetória no cenário do metal, abordando a fluidez da fama e a importância de separar a persona artística da vida pessoal, um equilíbrio essencial para a longevidade na carreira e a preservação da saúde mental.

Fã do gênero desde a adolescência, ela comenta sobre a transição de admiradora para referência dentro da cena, destacando a responsabilidade que vem com seu papel como figura pública.

Outro ponto marcante do episódio é o impacto de sua trajetória na representatividade feminina no metal. Fernanda fala sobre como inspira outras mulheres a ocuparem espaços historicamente masculinos e relembra momentos emocionantes ao ver fãs se identificando com sua história, reforçando o poder do pertencimento dentro da música.

O Bangers Open Air 2026 acontece nos dias 25 e 26 de abril, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Com uma curadoria que reúne grandes nomes e novas promessas do metal, o festival promete dois dias de experiências intensas e shows memoráveis.

Os últimos ingressos estão disponíveis em https://www.clubedoingresso.com/evento/bangersopenairbrasil2026.

O episódio estreia nesta terça-feira (14), às 19h: