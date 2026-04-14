Banana Gun: a virada meteórica do hit ‘Arregaço’ e novo show em SP

Na próxima sexta-feira (17), os experientes músicos da banda Banana Gun, em carne e osso, apresentam ao vivo um repertório com músicas autorais e releituras que promove ao fã uma viagem afetiva pela história do pop e rock nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nomes como Titãs, Ira!, Jorge Benjor e Plebe Rude ganham versões que trazem a marca da personalidade de seus integrantes, dando novos olhares e ampliando as possibilidades sonoras de clássicos da música nacional que marcaram e seguem conectando gerações.

Um punk rock como você nunca viu ou ouviu, garante a Banana Gun.

Composta por avatares virtuais e com cada música visualmente assinada pelo renomado cineasta Raul Machado (Chico Science, Sepultura, Anitta, Planet Hemp), o trio subverte a lógica do mercado e não disponibiliza suas faixas em plataformas digitais. Por isso, o show ao vivo torna-se a única maneira de compreender a proposta da banda como um todo, proporcionando uma experiência completa que vai muito além de uma apresentação convencional.

Investindo cada vez mais em suas canções autorais inéditas, Banana Gun deixa claro que a música importa mais que os indivíduos que tocam os instrumentos no palco: Todos sempre estaremos escondidos, dispensáveis e substituíveis. Mas, sempre teremos músicos, de verdade, tocando e fazendo música nos shows, explica o trio.

Banana Gun: fora do streaming e sucesso no rádio

O sucesso fora da rede é comprovado por dados reais. Por meio da tecnologia de Inteligência Artificial da Connectmix, que monitora mais de 6.500 emissoras no Brasil, a performance de Arregaço foi auditada em tempo real. Além do topo no RS, a faixa alcançou o 3º lugar na região sul no lançamento e fechou o mês de fevereiro na 2ª posição do ranking mensal.

“O rádio ainda é o maior validador de sucessos. A Banana Gun prova que uma boa música, aliada a uma distribuição estratégica para mais de 30 mil profissionais de rádio, rompe a barreira do digital”, explica Júnior Demarco, diretor da Connectmix.

Quem é o Banana Gun?

NeXT: O dono da banda. Um ser intergaláctico, gênio da genética e do ocultismo. Rico, poderoso e totalmente louco; Gun: é um desertor do Exército dos 12 Macacos. Fugitivo de laboratório com supermemória, é o guerreiro percussivo e investidor do mercado financeiro; e o Deputado: único humano. Um ex-militante extraditado que fez um pacto na encruzilhada para se tornar um guitar hero. Hoje, um político conservador e monstro dos riffs.

Banana Gun no La Iglesia

Quando: Dia 17 de Abril – 20h

Onde: Rua João Moura, 515 – Galpão 6 – Pinheiros, São Paulo – SP

Ingressos: https://101tickets.com.br/events/details/Banan-Gun-no-La-Iglesia