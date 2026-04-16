gusTTanu lança ‘Novo Dia’ e reflete sobre rotina automática após pausa na carreira

Após três anos longe dos lançamentos, gusTTanu retorna ao cenário musical com Novo Dia, faixa que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (17). A música marca um novo momento na carreira do artista, que transforma experiências pessoais em uma narrativa sobre rotina, vazio emocional e a busca por sentido. O single surge em um contexto de reflexão, trazendo à tona sentimentos que dialogam com o cotidiano de muitos brasileiros.

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A composição foi desenvolvida durante o período de afastamento, quando o cantor passou a questionar o próprio estilo de vida. Segundo ele, o sucesso profissional não era suficiente para sustentar um sentimento de realização. Eu estava vivendo dias que pareciam iguais, sem perceber o tempo passar de verdade. Foi quando entendi que precisava mudar, afirma. A partir dessa inquietação, nasceu a base conceitual de Novo Dia.

Gravada inicialmente no violão, a faixa ganhou novos contornos em estúdio com produção de Filipe Bressan e Victor Fuentes. A participação do guitarrista Lorenzo Flammia contribuiu para a construção de uma sonoridade orgânica, que valoriza a simplicidade e a emoção. O arranjo acompanha a evolução da letra, criando uma experiência que alterna entre introspecção e abertura.

Um dos trechos centrais da música traz a pergunta: Será mesmo que falta algo pra eu ser feliz?. A frase sintetiza o conflito vivido pelo artista e funciona como ponto de conexão com o público. Ao longo da canção, a dúvida se transforma em impulso para mudança, indicando uma ruptura com padrões que já não fazem sentido. A proposta é estimular uma reflexão sobre escolhas e caminhos.

Para gusTTanu, o lançamento representa mais do que um retorno musical. Trata-se de um processo de reconexão pessoal e artística. Eu precisei parar para me reencontrar. Essa música é o resultado desse processo, explica. O artista destaca que o período de silêncio foi fundamental para que pudesse retomar a carreira com mais clareza e autenticidade.

O videoclipe de Novo Dia reforça a proposta da faixa ao retratar uma rotina marcada pela repetição. Dirigido por Filipe Bressan e gravado em Piúma (ES), o vídeo apresenta cenas que se repetem, criando uma sensação de estagnação. A narrativa visual acompanha o conceito da música, mostrando como o cotidiano pode se tornar mecânico quando não há espaço para reflexão.

Apesar do tom introspectivo, o trabalho aponta para a possibilidade de mudança. Pequenos elementos indicam que a quebra do ciclo é possível, ainda que gradual. A ideia é mostrar que o primeiro passo está na percepção do desconforto.

Novo Dia chega como um convite para repensar hábitos e abrir espaço para novos começos.