Anitta lança oitavo álbum de estúdio nesta quinta-feira (16/4)

Luisa Mello*

Nesta quinta-feira (16/4), Anitta lança o novo álbum de estúdio Equilibrivm. Com 15 faixas, incluindo os singles Pinterest e Choka Choka, o projeto aposta na brasilidade e espiritualidade, além de marcar uma nova etapa na carreira da cantora. O disco está disponível em todas as plataformas digitais, e conta com as participações especiais de Shakira, Os Garotin, Marina Sena, Liniker, entre outros.

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Funk generation, lançado em 2024, conquistou o público e a crítica por dar foco a cena do funk carioca e traduzir a energia dos bailes funk em faixas frenéticas como Lose ya breath e Funk rave. O sucesso estrondoso do álbum anterior não ameaçou a artista, que volta ao mundo da música com uma proposta introspectiva e diferente de outros trabalhos produzidos em cerca de 16 anos de carreira. Equilibrivm apresenta uma nova vertente da cantora, com letras de amor, fé e reflexão pessoal.

“[Para esse álbum] queria fazer o que me desse na telha, com alegria, propósito de alma e propósito de mostrar a pessoa que eu tenho me tornado. Tenho muito orgulho do meu passado, mas sou muito feliz pela pessoa que sou hoje e, esse projeto, é uma forma de honrar que sou, sem vergonha de mudar ou de buscar coisas diferentes”, compartilha a cantora em coletiva à imprensa. Essa intenção se traduz ao longo das faixas, em especial Caminhador, Deus existe, Pinterest e Ouro, que finaliza o álbum.

Equilibrivm narra uma trajetória, explica Anitta. “[O disco] começa na desgraça e te mostra todo o caminho até chegar na iluminação. Desde você nascer, caminhar e se apaixonar por si mesmo, por outras pessoas, se conectar. Foi esse caminho que eu quis fazer.” Durante o processo de produção, ela encontrou o equilíbrio de estar em casa, curtindo com os cachorros, e gravar músicas sem a pressão da indústria musical e com o prazer de qualquer artista que trabalha em novas obras.

A fluidez do projeto é perceptível em todos os aspectos, desde a mistura de ritmos como funk, samba, reggae e pop global até as participações especiais. São ao todo 13 colaborações, incluindo Marina Sena, Liniker, Os Garotin, Ebony e Shakira. A cantora deixa claro que a quantidade não foi planejada e faz parte do movimento de se reinventar. “Quando eu fui ver a tracklist toda que, falei: ‘Gente, tem muita participação, quase todas as músicas tem participação, meu Deus’. Eu nem tinha me ligado nisso, porque eu ouvia as faixas e pensava: ‘Nossa, essa música tem tudo a ver com fulano’, e mandava.”, ri, “Foi um trabalho muito feito a várias mãos.”



*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco