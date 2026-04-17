Dr Ever se une a Thaeme na inédita faixa ‘Cinco Brigas’

Dr Ever apresenta nesta quinta-feira (16) a faixa Cinco Brigas, em parceria com Thaeme. A música chega acompanhada de um videoclipe, gravado em estúdio, e passa a integrar a sequência de lançamentos do artista.

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Gravar com a Thaeme foi muito especial. Eu já admirava o trabalho dela há tempos, e ela trouxe uma sensibilidade que elevou a música. Cinco Brigas ganhou outra força com a interpretação dela, comenta Dr Ever.

Thaeme, conhecida pelo trabalho na dupla com Thiago, também participa da faixa. Foi uma honra gravar com o Ever. É uma música forte, que muita gente vai se identificar, porque trata de sentimentos reais, afirma a cantora.

Com composição de Ana Nery, Tom Baratella e Kenyo Alves, Cinco Brigas aborda os conflitos recorrentes de um relacionamento marcado por ciúmes e impulsos emocionais. A letra apresenta diálogos e situações que refletem desgastes cotidianos, alternando entre acusações e tentativas de reconciliação.

Sobre Dr Ever

Everaldo Rodrigues, conhecido como Dr Ever, é médico e cantor. Iniciou sua trajetória na música aos 14 anos, participando de eventos escolares como gincanas, saraus e tertúlias.

Posteriormente, integrou o grupo de axé Cantaré, onde permaneceu por dois anos. A experiência contribuiu para o desenvolvimento artístico que o levou à carreira solo, explorando diferentes gêneros, como samba, bolero e música clássica.

Confira: