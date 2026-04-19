Roberto Carlos completa 85 com show ‘em casa’, turnê nos EUA e São João

Roberto Carlos em show da turnê 'Eu ofereço flores' no Rio de Janeiro, em dezembro de 2025 - (crédito: Pablo Porciuncula/AFP)

Roberto Carlos completa 85 anos neste domingo (19/4). Como poucas coisas mudam na carreira do Rei, ele celebra mais um aniversário em cima do palco. Retorna a Cachoeiro do Itapemirim (ES) para show, às 20h, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa.

Em tempos mais recentes, essa será a terceira vez que ele se apresenta em sua cidade natal no dia do aniversário. Fez o mesmo em 2016 e em 2023. “É uma alegria estar em Cachoeiro. No dia do aniversário, a emoção é mais especial ainda. É difícil até de controlar” foi o que Roberto disse, 10 anos atrás, quando fez 75.

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Desde quinta-feira (16/4), a cidade capixaba promove o Festival do Rei – Gastronomia e Cultura.

Durante o espetáculo de domingo, está previsto o momento “Parabéns pra você”. Fazer aniversário no palco é uma constante: em 2012, ele celebrou no Maracanãzinho, no Rio; em 2013, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre; em 2015 no Allianz Parque, em São Paulo.

Haverá outra comemoração neste 19 de abril. No Rio de Janeiro, a Sony Music fará uma ação, das 10h às 12h, no Parque Madureira, na Zona Norte. Nas redes sociais, a gravadora pede que fãs escolham as músicas que farão parte da homenagem.

O show deste domingo abre nova temporada do Rei. Até junho, Roberto Carlos vai fazer nove apresentações da turnê "Eu ofereço flores", título de canção lançada em 2023. Quatro delas, em maio, serão nos Estados Unidos: Nova York, Boston, Miami e Orlando. Na abertura, em 21 de maio, ele canta no célebre Radio City Music Hall, em Nova York.

Mas a novidade mesmo será no final da turnê. Pela primeira vez em sete décadas de carreira, Roberto Carlos vai se apresentar no São João de Campina Grande (PB) – o show será em 14 de junho, no Parque do Povo. A graça da história é que dois dias antes, em 12 de junho, ele fará o show do Dia dos Namorados no São João de Caruaru (PE).

Os dois eventos são rivais, sempre estão na disputa de “O Maior São João do Mundo”. Como também têm entrada franca, levam multidões. Campina Grande já levou 70 mil pessoas para um único show.

Também neste ano será filmada a cinebiografia dirigida por Maurício Farias. Depois de Erasmo Carlos, Ney Matogrosso, Gal Costa, Tim Maia e Elis Regina, Roberto Carlos vai finalmente ganhar um filme baseado em sua trajetória.

Com o título “Detalhes de uma vida”, o longa terá o ator Victor Medeiros no papel de Roberto. Pouco conhecido, o pernambucano fez uma pequena participação em “Malhação” alguns anos atrás. A história deverá começar com o acidente de 1947 que resultou na amputação de perna direita do cantor. O longa vai seguir até a década de 1970, quando o Rei fez o primeiro show com orquestra no antigo Canecão, no Rio de Janeiro.