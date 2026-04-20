Foragido, Oruam tem audiência marcada para maio em caso de tentativa de homicídio - (crédito: TMJBrazil)

O rapper Oruam já tem data para comparecer à Justiça em um processo no qual é acusado de tentativa de homicídio qualificado contra policiais civis. A fase de instrução do caso está prevista para o dia 11 de maio, quando será analisado se há elementos suficientes para o envio da ação ao tribunal do júri.

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As informações foram reveladas pelo colunista Daniel Nascimento, do Jornal O Dia.

Nessa etapa, são avaliadas as provas reunidas ao longo da investigação, além da oitiva de testemunhas e demais diligências processuais. A decisão a ser tomada não corresponde ao julgamento final, mas definirá os próximos rumos do processo.

O comparecimento do acusado ou de sua defesa na data prevista é obrigatório. Em caso de ausência, o procedimento pode ter continuidade à revelia.

No andamento mais recente do processo, que tramita sob segredo de Justiça, Oruam teve um habeas corpus negado no último dia 7 de abril pela desembargadora Márcia Perrini Bodart.

A Justiça também indeferiu pedido formulado por um corréu, apontado como amigo do artista, que solicitava a oitiva de um perito de imagem e som, de Minas Gerais, por videoconferência. O magistrado responsável determinou que o profissional apresente parecer técnico por escrito.

Situação atual

Oruam é considerado foragido desde o início de fevereiro de 2026, quando teve a prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas cautelares. De acordo com os autos, ele teria violado regras relacionadas ao uso de tornozeleira eletrônica em cerca de 70 ocasiões.