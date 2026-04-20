Sandy surpreende e se declara para o namorado

A cantora Sandy voltou a chamar atenção do público ao surgir em um momento raro ao lado do namorado, Pedro Andrade, durante um programa de humor em São Paulo. A aparição aconteceu no último sábado (18), quando os dois prestigiaram o espetáculo Histórias do Porchat, comandado por Fábio Porchat. Conhecida por preservar sua vida pessoal, a artista foi registrada de forma descontraída na plateia, e o próprio humorista compartilhou o momento, revelando a presença do casal, segundo publicação feita por ele.

Já no domingo (19), data especial para Pedro Andrade, a cantora usou as redes sociais para fazer uma declaração pública, atitude incomum em seu histórico. Em uma interação carinhosa, ela comentou em uma postagem do namorado, demonstrando afeto de forma direta. "Que o amor siga te criando. Feliz vida, meu amor!", escreveu Sandy, reforçando o tom íntimo e afetuoso da relação que, até então, vinha sendo mantida longe dos holofotes.

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Discrição marca o relacionamento

O romance entre Sandy e Pedro Andrade começou a ganhar força nos bastidores em 2024, quando surgiram os primeiros rumores envolvendo os dois. Desde então, as aparições públicas foram escassas, o que contribuiu para manter a curiosidade do público. Foi apenas em maio de 2025 que o casal decidiu aparecer junto oficialmente pela primeira vez, consolidando o que antes era tratado apenas como especulação.

Pouco depois dessa exposição inicial, a cantora comentou pela primeira vez sobre o relacionamento, mantendo seu estilo reservado. Sem dar muitos detalhes, ela resumiu o momento com sinceridade: "Tô feliz, tá tudo certo. Sempre fui discreta, não é surpresa pra ninguém". A declaração reforçou sua postura ao longo dos anos, priorizando a privacidade mesmo diante do interesse constante dos fãs e da mídia.