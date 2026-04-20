Gloria Pires não pretende voltar às novelas depois do fim de vínculo com a Globo - (crédito: Observatorio da TV)





Após encerrar um contrato de 54 anos com a Globo, Gloria Pires declarou que não tem planos de voltar às novelas neste momento. Aos 62 anos, a atriz deixou o Rio de Janeiro e se mudou para Goiânia, onde passou a levar uma rotina mais tranquila e a cultivar novos hábitos, como escrever e pintar.

"Não tenho projetos agora para novelas. Tenho outros trabalhos como diretora e atriz, mas nada para a televisão. Neste momento, meus projetos são voltados para cinema e séries", disse em entrevista à revista Quem.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante mais de meio século de exclusividade com a emissora, Gloria Pires estrelou diversas produções que a consagraram como um dos principais nomes da dramaturgia brasileira. Agora, prefere se dedicar a atividades que antes não tinha tempo de explorar. "Os 54 anos que trabalhei na Globo me garantiam estabilidade, mas agora estou fazendo coisas que eu não conseguia incluir na minha vida. Estou me reconectando comigo mesma em um novo endereço", afirmou.

Ao lado do marido, o cantor Orlando Morais, Gloria destacou que tirou "este ano para viver". Longe das telinhas, passou a se permitir pintar quadros, assumir os cabelos grisalhos, fazer terapia e escrever como forma de autoconhecimento. "Não é um livro biográfico. É uma maneira de desenvolver meus pensamentos na escrita. Estou aprendendo muito sobre mim, coisas que eu não percebia porque não havia tempo. Este ano é para viver", completou.

Leia também: Nirvana soma 900 semanas de sucesso com seu acústico



Sua última novela foi Terra e Paixão (2024). No mesmo ano, estreou como diretora no filme Sexa. Os próximos projetos seguem voltados para o cinema, incluindo o aguardado Se Eu Fosse Você 3, parceria com Tony Ramos e participação de sua filha, Cleo Pires.