Festival de Forró Pé de Serra anima a Chapada dos Veadeiros

Amantes da natureza e do forró têm um encontro marcado. A quarta edição do Veadeiros Forró Fest acontece de 1º a 3 de maio e promete uma experiência inesquecível aos participantes. O evento ocorrerá na RPPN Bellatrix, sede da Cachoeira do Label — a mais alta do estado goiano, com 187 metros — no município de São João d'Aliança. Além de uma ampla programação, haverá praça de alimentação, bar e camping. Os ingressos estão disponíveis no site do evento e custam a partir de R$ 150. A opção de camping, para quem quiser pernoitar no local, é comercializada a partir R$ 200.

O festival propõe uma imersão cultural e é uma oportunidade aos que querem conhecer mais sobre as tradições do forró. O evento terá apresentações de artistas regionais e nacionais, intercaladas com workshops e atividades que celebram a cultura pé de serra, como comidas típicas, artesanato e aulas de danças tradicionais. Entre as atrações confirmadas, estão Baque Mulher, Luciano da Gameleira, Trio Xililique, Forró das Muié, Moinho d'Água, Camila Santiago, DJ Dante, DJ Léo Pé de Serra e DJ Pafa.



O evento ocorre desde 2019. A intenção do projeto é promover, de forma acessível, o envolvimento da comunidade local e visitantes no resgate à cultura. "Uma tradição que não pode ser perdida. O festival é uma ótima oportunidade para promover o turismo ecológico, tendo em vista que os participantes estarão sempre em contato com a natureza e vivenciando o ambiente natural", destaca Marcello Clacino, proprietário da RPPN Reserva Bellatrix.

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Cachoeira do Label, com 187m de altura, é a mais alta de Goiás (foto: André Dib/Divulgação)

O promotor do evento acredita que o forró pé de serra é um gênero musical tradicional no país e está presente diariamente na vida do povo brasileiro. O ritmo reúne e atrai diversas pessoas de diferentes classes sociais, nacionalidades e esferas, valorizando aspectos culturais do Brasil. “Em tempos antigos, o povo sertanejo tinha por tradição a realização de festas e encontros tradicionais que, além das intenções lúdicas e festivas, tinham por objetivo a integração da comunidade, missas, cultos, trocas, vendas, atualizações, negociações, aulas, promoções como a festa junina, as quermesses, folias de reis, caçada da rainha e outros exemplos festivos enraizados na cultura sertaneja nacional. Sempre tiveram como elemento comum o forró pé serra, acompanhado de poesias, canções, composições e músicas que deram base ao ritmo brasileiro apadrinhado por Luiz Gonzaga, consagrado como Rei do Baião”, completa Marcello.

Para mais informações sobre o evento, acesse o site.