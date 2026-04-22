Roberto Carlos: os bastidores do novo navio do ‘Rei’ em 2026

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

O cantor Roberto Carlos, acaba de confirmar que levará seu legado para as águas profundas em um projeto que promete redefinir o conceito de entretenimento de luxo.

A bordo do majestoso MSC Divina, o Rei será a estrela principal do cruzeiro desenvolvido pela PromoAção, empresa que hoje detém o título de maior produtora de festivais em alto-mar do mundo. Entre os dias 6 e 9 de dezembro de 2026, o navio se transformará em um palco flutuante dedicado exclusivamente à história e às canções que atravessam fronteiras.

O anúncio marca a entrada de Roberto Carlos no portfólio da empresa, consolidando um modelo de negócio que conecta o público ao seu ídolo de forma imersiva e exclusiva. Em um cenário onde a experiência vale mais do que o simples consumo digital, a oportunidade de ver o Rei em um teatro de alto padrão, com uma atmosfera desenhada para valorizar a proximidade e a emoção, torna-se o desejo número um de milhares de fãs no Brasil e no exterior.

O MSC Divina, conhecido por sua arquitetura refinada, fará sua estreia em águas brasileiras justamente para abrigar este evento histórico.

O que torna o navio de Roberto Carlos um evento único

Considerado um dos navios mais elegantes da frota da MSC Cruzeiros, o MSC Divina oferece ambientes amplos e gastronomia de nível internacional. Pela primeira vez no Brasil, a embarcação servirá de cenário para o sucesso de Roberto Carlos, unindo o conforto de um hotel cinco estrelas à magia das apresentações ao vivo. A escolha do navio reforça o posicionamento da PromoAção em entregar eventos de grande escala com o máximo de sofisticação.

Diferente dos grandes estádios, o show no navio permite uma conexão emocional muito mais profunda. A apresentação de Roberto Carlos será realizada no teatro do navio, com uma curadoria artística pensada para destacar o repertório que faz parte da memória afetiva de milhões de pessoas.

Com mais de 70 álbuns lançados e uma carreira iniciada em Cachoeiro de Itapemirim (ES), o Rei utiliza este formato para celebrar sua trajetória de forma diferenciada e memorável.

A parceria com a PromoAção coloca Roberto Carlos no centro da maior operação de cruzeiros temáticos do planeta. Com uma temporada robusta que inclui 16 navios em 2026, a produtora demonstra sua capacidade de transformar o entretenimento em alto-mar em um produto de exportação.

A entrada do cantor neste catálogo confirma que o mercado de experiências exclusivas é a tendência mais forte para o comportamento do público que busca lazer e música em um só lugar.

A trajetória de Roberto Carlos é marcada pelo pioneirismo. Desde a Jovem Guarda até os especiais de fim de ano na televisão, ele sempre soube como se manter relevante. Agora, ao abraçar o projeto em alto-mar com a PromoAção, ele reafirma seu papel como o maior vendedor de sonhos da música brasileira.

A emoção, o carisma e a conexão com o público, seguem como marcas registradas de um artista que é um dos maiores nomes da música no Brasil no mundo, e é essa essência que os passageiros encontrarão em dezembro deste ano.

Este novo cruzeiro não é apenas uma viagem; é a consagração de um estilo de vida onde o luxo encontra a arte.