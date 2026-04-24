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Compositor de sucessos do Maneva, DEKO lança releitura de ‘Seja Para Mim’ e amplia fase como intérprete

Artista com mais de 400 milhões de plays como autor disponibiliza nova versão da faixa nas plataformas digitais com videoclipe no YouTube

Compositor de sucessos do Maneva, DEKO lança releitura de ‘Seja Para Mim’ e amplia fase como intérprete - (crédito: TMJBrazil)
Compositor de sucessos do Maneva, DEKO lança releitura de ‘Seja Para Mim’ e amplia fase como intérprete - (crédito: TMJBrazil)

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O cantor e compositor DEKO, nome relevante na produção recente do reggae-pop nacional, lançou sua releitura de Seja Para Mim, já disponível nas plataformas digitais e acompanhada de videoclipe no YouTube. Reconhecido por assinar sucessos do Maneva, o artista avança em uma fase na qual amplia sua presença também como intérprete.

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Com mais de 400 milhões de plays acumulados como compositor, DEKO tem no currículo canções como Lágrimas de Alegria indicada ao Grammy Latino e gravada por Maneva e Natiruts além de Tô de Pé e Corre Pro Meu Mar. Sua obra ajudou a fortalecer o alcance comercial do gênero e consolidar o diálogo do reggae brasileiro com o mercado digital.

Na nova leitura de Seja Para Mim, o artista propõe uma atualização estética marcada pelo universo lo-fi. A produção aposta em arranjos contidos, ambiência intimista e textura contemporânea, oferecendo nova perspectiva para uma canção ligada à memória afetiva de parte do público.

Regravar Seja Para Mim foi um presente e um desejo antigo. Vi essa música nascendo no Maneva e, desde o primeiro momento, eu tinha certeza que ela seria um sucesso, afirma DEKO.

Segundo ele, a proposta surgiu da convergência entre referências pessoais e hábitos atuais de escuta: Quando comecei com a vontade de unir o reggae com essa estética puxada pro lo-fi, que é algo que eu realmente consumo, nasceu a ideia de experimentar canções nesse processo.

A produção musical ficou por conta do Lunar Estúdios, formado por Lucas Ferreira, Marcelo Busser e Fernando Gato este último também baixista do Maneva. O videoclipe foi produzido pelas agências Área 51 e Wog Visual, com direção de Mazza.

Ao revisitar um repertório conhecido sob nova linguagem, DEKO reafirma sua versatilidade e mostra como compositores de catálogo relevante também podem construir protagonismo artístico próprio.

Confira:

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TMJ Brazil - TMJBrazil

    Por TMJ Brazil - TMJBrazil
    postado em 24/04/2026 12:10
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