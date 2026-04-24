Compositor de sucessos do Maneva, DEKO lança releitura de ‘Seja Para Mim’ e amplia fase como intérprete - (crédito: TMJBrazil)

O cantor e compositor DEKO, nome relevante na produção recente do reggae-pop nacional, lançou sua releitura de Seja Para Mim, já disponível nas plataformas digitais e acompanhada de videoclipe no YouTube. Reconhecido por assinar sucessos do Maneva, o artista avança em uma fase na qual amplia sua presença também como intérprete.

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Com mais de 400 milhões de plays acumulados como compositor, DEKO tem no currículo canções como Lágrimas de Alegria indicada ao Grammy Latino e gravada por Maneva e Natiruts além de Tô de Pé e Corre Pro Meu Mar. Sua obra ajudou a fortalecer o alcance comercial do gênero e consolidar o diálogo do reggae brasileiro com o mercado digital.

Na nova leitura de Seja Para Mim, o artista propõe uma atualização estética marcada pelo universo lo-fi. A produção aposta em arranjos contidos, ambiência intimista e textura contemporânea, oferecendo nova perspectiva para uma canção ligada à memória afetiva de parte do público.

Regravar Seja Para Mim foi um presente e um desejo antigo. Vi essa música nascendo no Maneva e, desde o primeiro momento, eu tinha certeza que ela seria um sucesso, afirma DEKO.

Segundo ele, a proposta surgiu da convergência entre referências pessoais e hábitos atuais de escuta: Quando comecei com a vontade de unir o reggae com essa estética puxada pro lo-fi, que é algo que eu realmente consumo, nasceu a ideia de experimentar canções nesse processo.

A produção musical ficou por conta do Lunar Estúdios, formado por Lucas Ferreira, Marcelo Busser e Fernando Gato este último também baixista do Maneva. O videoclipe foi produzido pelas agências Área 51 e Wog Visual, com direção de Mazza.

Ao revisitar um repertório conhecido sob nova linguagem, DEKO reafirma sua versatilidade e mostra como compositores de catálogo relevante também podem construir protagonismo artístico próprio.

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