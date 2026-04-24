Dougllas Fernanddo rouba a cena ao lado de Priscila Senna na gravação do projeto ‘Elas Com Elas’ em Pernambuco - (crédito: TMJBrazil)

A cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, parou na última quarta-feira (22) para a gravação do audiovisual do projeto Elas Com Elas, idealizado por Priscila Senna em parceria com a RME Produções. Entre a constelação de estrelas da música e do universo digital, um nome foi o centro das atenções: o cantor e influenciador Dougllas Fernanddo, conhecido por muitos como Odoguiinha.

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Convidado especial da RME Produções, Dougllas chegou ao evento sob forte carinho do público. Mesmo instalado na área VIP reservada para convidados, o artista fez questão de atender os inúmeros fãs que se aproximaram para fotos e abraços. O cantor também apostou em um visual que equilibrou elegância e modernidade. Surgiu com uma calça branca em destaque, combinada com camisa e sapatos pretos, finalizando a composição com uma sobreposição de camisa aberta na cor vermelha.

A presença de Dougllas Fernanddo não repercutiu apenas fisicamente em Caruaru. Nas redes sociais, o engajamento em torno dele disparou. O crescimento é reflexo de uma fase meteórica: recentemente, o artista dividiu o palco com Priscila Senna em sua cidade natal, Vitória de Santo Antão, para um público recorde de mais de 25 mil pessoas.

É algo muito significante para mim. Conheço todas apenas pela voz e não consigo fingir costume quando estou junto a elas”, revelou Dougllas Fernanddo ao comentar a emoção de prestigiar o projeto.

Nos bastidores, o trânsito de Dougllas entre os grandes nomes foi intenso. O cantor foi visto em conversas descontraídas com Priscila Senna e Talita Mel no camarim. Ele também registrou momentos ao lado da influenciadora Dany Moraes (a Fadinha).

O evento contou ainda com outras figuras nacionalmente conhecidas do cenário digital, como Marco Gaga (da turma de Carlinhos Maia), a influenciadora Disbocuda, e os administradores de páginas renomadas como Brega Pop e O Amarelinho. No palco, o espetáculo foi comandado pelas vozes de Priscila Senna, Andrielly Souza, Yannis Campos, Thayzinha, Carina Lins, Luanny Vital, Tayara Andreza, Ziane Martins e Eduarda Alves.

Atualmente, Dougllas Fernanddo se dedica à finalização de seu novo álbum de estúdio. O projeto promete ser um marco em sua trajetória, com 15 faixas autorais que misturam o forró eletrônico e o pagode, estilo que vem sendo chamado de pagoforró.

O novo trabalho contará com oito participações especiais e deve reforçar o bordão que já é marca registrada do artista: No Sentimento do Forró. Com uma agenda de shows cada vez mais lotada e uma base de seguidores que ultrapassa um milhão no Instagram, Dougllas se firma como uma das principais promessas da nova geração do entretenimento nordestino.