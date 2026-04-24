Seu Estrelo traz mestres de Pernambuco para o Centro de Invenção Cultural

Marcada no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal, a Festa Alada do Fuá do Seu Estrelo está chegando com mais uma edição, celebrando a cultura que brotou da terra vermelha do Cerrado, no Centro de Invenção Cultural, na 813 Sul. Neste sábado (25/4), o festejo começa às 19h.
Sobem ao palco gigantes da cultura popular, como Nailson Vieira (PE), Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte (PE) e o Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro. A Orquestra Alada Trovão da Mata também participa, trazendo o cortejo das figuras sagradas do Mito do Calango Voador. A entrada é mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível.
Mestre Anderson Miguel não esconde a alegria em estar de volta a Brasília. Em 2022, ele subiu ao palco do Seu Estrelo com o show da 'Raiz de Mata Norte', celebrando a cultura da Zona da Mata Norte de Pernambuco. Agora, ele chega com a ciranda, outra expressão fundamental da cultura daquela região.
"Eu sempre falei que o Seu Estrelo é uma segunda casa em Brasília. A gente se sente em casa. Iremos mostrar a nossa cultura, com repertório diferente, mas com a mesma energia de 2022, com o sentimento de cantar para um povo que aprecia e que nos apoia. Isso é muito gratificante, porque sabemos que a nossa cultura conseguiu ir muito longe", comemora Anderson.
Nailson Vieira assumiu o Maracatu Estrela Brilhante de Nazaré (PE) aos 19 anos. Na Festa Alada, ele sobe ao palco com a banda trazendo o frevo rural, uma nova invenção cultural que mistura o frevo urbano com a poesia do maracatu rural da Mata Norte Pernambucana.
Tico Magalhães, mestre do grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro, celebra o grande encontro de expressões culturais tradicionais. "Os festejos populares são pertencimento. São celebrações comunitárias que partem de uma prática diária de encontros e feituras culturais e artesanais. O Fuá de Seu Estrelo não existe para fazer festas, faz festa porque existe. Toda festa popular reorganiza a comunidade. É a forma mais afetuosa e revolucionária de se fazer política", afirma Tico.
Programação
19h - Abertura do Festejo
20h - Orquestra Alada Trovão da Mata (DF)
21h30 - Nailson Vieira (PE)
23h - Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro (DF)
0h - Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte (PE)