Mansão que Marina Ruy Barbosa presenteou os pais está à venda por R$ 8,9 milhões - (crédito: TMJBrazil)

A mansão associada à atriz Marina Ruy Barbosa, localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi colocada à venda neste mês. O imóvel, que foi dado por ela aos pais em 2022, volta ao mercado imobiliário com valor milionário e estrutura de alto padrão. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO Quatro anos após a aquisição, o imóvel segue despertando interesse no segmento de alto padrão. Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a residência foi anunciada recentemente por R$ 8,9 milhões.

Localizada no condomínio Alphaville, a casa é descrita no anúncio como um projeto de arquitetura contemporânea, com ambientes amplos e integração entre áreas sociais e de lazer.

O imóvel conta com quatro quartos, incluindo suíte master com closet e hidromassagem dupla, além de área de lazer com piscina no topo da residência, espaço gourmet e sistema de som ambiente.

No subsolo, a estrutura inclui garagem para até seis veículos e um espaço independente, ampliando as possibilidades de uso.

Na época da compra, em 2022, o imóvel foi avaliado em cerca de R$ 5,7 milhões. Com 731 m² de área construída em um terreno de 600 m², a mansão se destacou pelo projeto moderno e por elementos de alto padrão.

O condomínio tem custo mensal estimado em R$ 25 mil, compatível com o perfil do empreendimento.

Agora, o imóvel retorna ao mercado e volta a chamar atenção no segmento imobiliário de luxo da Barra da Tijuca.

Confira como é a mansão de luxo no Rio de Janeiro: