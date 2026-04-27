Mansão que Marina Ruy Barbosa presenteou os pais está à venda por R$ 8,9 milhões

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Localizada no condomínio Alphaville, a casa é descrita no anúncio como um projeto de arquitetura contemporânea, com ambientes amplos e integração entre áreas sociais e de lazer.
O imóvel conta com quatro quartos, incluindo suíte master com closet e hidromassagem dupla, além de área de lazer com piscina no topo da residência, espaço gourmet e sistema de som ambiente.
No subsolo, a estrutura inclui garagem para até seis veículos e um espaço independente, ampliando as possibilidades de uso.
Na época da compra, em 2022, o imóvel foi avaliado em cerca de R$ 5,7 milhões. Com 731 m² de área construída em um terreno de 600 m², a mansão se destacou pelo projeto moderno e por elementos de alto padrão.
O condomínio tem custo mensal estimado em R$ 25 mil, compatível com o perfil do empreendimento.
Agora, o imóvel retorna ao mercado e volta a chamar atenção no segmento imobiliário de luxo da Barra da Tijuca.
Confira como é a mansão de luxo no Rio de Janeiro: