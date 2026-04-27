Método que acelerou mais de 50 mil pequenas e médias empresas no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

O crescimento de pequenas e médias empresas no Brasil raramente está ligado apenas a investimento ou presença digital. Estudos sobre orientação ao mercado mostram que o fator decisivo está na forma como o negócio interpreta o comportamento do cliente e transforma essa leitura em ação.

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Na prática, empresas que estruturam processos de coleta de informação, análise de cenário e resposta rápida tendem a apresentar maior consistência de crescimento, especialmente em mercados competitivos.

Esse modelo, que por anos ficou restrito ao campo acadêmico, passou a ganhar aplicação prática no Brasil com a evolução do mercado digital.

Um dos nomes associados a essa aplicação é Robson V. Leite, empresário e educador que atua desde 2006 no desenvolvimento de metodologias voltadas à estruturação e crescimento de negócios digitais. Ao longo desse período, ele construiu frameworks operacionais aplicados por agências e empresas em diferentes regiões do país

A lógica do método não está em ferramentas isoladas, mas em um processo contínuo. Primeiro, entender o cliente e o ambiente competitivo. Depois, organizar essas informações. Por fim, transformar esse diagnóstico em decisões operacionais e comerciais. Esse ciclo muda a forma como empresas competem.

Em vez de atuar de forma reativa, negócios passam a antecipar movimentos, ajustar ofertas e construir diferenciação baseada em relevância, e não apenas em preço ou visibilidade.

A aplicação prática dessas metodologias ganhou escala com a profissionalização do mercado de agências digitais. Dados recentes do setor indicam que milhares de empresas passaram a buscar estrutura, previsibilidade e modelos replicáveis de crescimento.

Segundo levantamentos associados aos programas conduzidos por Robson, mais de 2.800 agências já aplicaram esses frameworks de forma independente. Considerando que cada operação atende, em média, cerca de 20 clientes, o impacto indireto ultrapassa 50 mil empresas atendidas em diferentes segmentos

Esse efeito em cadeia ajuda a explicar por que o modelo ganhou relevância.

O grande gargalo das empresas não é técnico, é de gestão, afirma o especialista. Muitos profissionais sabem executar, mas não têm estrutura para transformar isso em crescimento previsível.

A consolidação desse tipo de abordagem também acompanha uma mudança no perfil do empreendedor brasileiro. Com mais acesso à informação, cresce a percepção de que ação sem direção tende a gerar esforço sem resultado.

Nesse cenário, métodos baseados em organização de dados, processos e tomada de decisão estruturada passam a ocupar espaço.

Mais do que acelerar empresas, esse movimento indica uma mudança de mentalidade. Crescer deixa de ser consequência de tentativa e erro e passa a ser resultado de método.