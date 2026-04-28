



O humorista Marquito deixou o hospital após um longo período de internação que preocupou fãs e colegas. A alta foi confirmada na segunda-feira, 27 de abril de 2026, marcando o fim de mais de dois meses sob cuidados intensivos depois de um grave acidente de moto.

O artista, de 65 anos, sofreu o acidente em 25 de fevereiro, quando teve um mal súbito enquanto pilotava e acabou perdendo o controle do veículo. O impacto causou uma lesão séria na coluna, exigindo internação imediata e medidas delicadas, incluindo a indução ao coma para estabilizar seu quadro clínico.

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Durante o período no hospital, Marquito passou por uma cirurgia considerada complexa, com duração de cerca de quatro horas. Dias depois, apresentou evolução positiva, sendo retirado dos aparelhos e retomando a respiração de forma independente. Desde então, o humorista vinha sendo acompanhado de perto pela equipe médica até alcançar condições de alta.

Agora, fora do hospital, ele seguirá para uma clínica especializada, onde dará continuidade ao processo de recuperação. A nova etapa envolve reabilitação intensiva e acompanhamento constante, fundamentais para sua recuperação completa após a lesão.

Conhecido por sua longa trajetória no Programa do Ratinho, onde atua há décadas, Marquito construiu uma relação próxima com o público. Sua presença marcante no humorístico fez com que a notícia de sua melhora fosse celebrada por fãs, que agora aguardam sua recuperação e possível retorno às telinhas.

O texto Marquito recebe alta após dois meses internado e inicia nova fase de recuperação foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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