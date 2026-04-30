Angélica tem pedidos negados e não fecha acordo em ação movida por ex-funcionário

A apresentadora Angélica enfrenta novos desdobramentos em um processo trabalhista que tramita na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Segundo o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a defesa da artista tentou, durante audiência realizada na 48ª Vara do Trabalho, solicitar que o processo tramitasse sob sigilo, além de pedir a suspensão da ação, mas ambos os requerimentos foram rejeitados pelo juiz responsável.

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De acordo com o jornalista, o magistrado entendeu que não havia justificativa para manter o caso em segredo de Justiça e também negou a suspensão do processo, permitindo que a ação siga seu curso normal na Justiça.

Ainda conforme o colunista, a audiência também contou com a apresentação de uma proposta de acordo no valor de R$ 100 mil, com possibilidade de parcelamento. A sugestão, no entanto, não foi aceita, e não houve consenso entre as partes naquele momento.

O processo envolve Jardelson, um ex-funcionário que atuou como cuidador de idosos da família, que cobra indenização na Justiça do Trabalho.

Relembre o caso

A ação trabalhista envolvendo a apresentadora Angélica veio a tona no final do ano passado. O processo foi movido por Jardelson, um ex-funcionário que atuou como cuidador de idosos do pai da artista, sogro de Luciano Huck, e pede uma indenização de R$ 191.674,18.

Segundo os autos, o profissional afirma ter trabalhado por cerca de três anos e nove meses sem registro em carteira, cumprindo jornada em regime 12×36 e recebendo salário mensal de aproximadamente R$ 6.600. Ele também relata que a dispensa teria ocorrido por mensagem de WhatsApp, sem o pagamento de verbas rescisórias e demais direitos trabalhistas.

A ação inclui ainda pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício, pagamento de direitos como férias, 13º salário e FGTS, além de indenizações. O caso segue em tramitação na Justiça do Trabalho e ainda não teve decisão final.