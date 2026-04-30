Comemorando 17 anos de carreira, Gugs lança prévia de álbum ‘Fruto da Terra’

Prepare o fone de ouvido: no dia 22 de maio chega uma nova proposta do reggae nacional. O cantor compositor maranhense, Gugs coloca no mundo seu mais novo álbum, Fruto da Terra, um projeto que não apenas consolida sua caminhada na música urbana, mas mergulha de cabeça nas vertentes mais viscerais do reggae, indo do roots espiritual ao balanço do rub-a-dub.

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Com 12 faixas inéditas e distribuição assinada pela Algohits, o trabalho não chega sozinho: ele vem acompanhado de uma estratégia audiovisual ambiciosa com seis videoclipes, incluindo o single Novo Dia, lançado recentemente, que já nos deu o tom de fé e resistência que permeia o álbum.

E para quem gosta de grandes encontros, o time de participações é de cair o queixo: o álbum traz o mestre britânico do dub Mad Professor – conhecido por seus remixes lendários para nomes como Massive Attack e Nação Zumbi -, além de Fauzi Beydoun (o líder da Tribo de Jah e um dos maiores pilares do gênero no Brasil) e a icônica Célia Sampaio, voz fundamental que personifica a resistência cultural de São Luís do Maranhão. Essas colaborações criam uma ponte geracional perfeita entre a base histórica do reggae e a nova estética das ruas.

Gugs abre o jogo: Novo Dia nasceu de um momento de reflexão sobre a vida e sobre não desistir, mesmo quando tudo parece difícil. É uma música muito sincera pra mim, que fala sobre fé e recomeço. Eu acredito que todo mundo passa por fases em que precisa de uma palavra que fortaleça. Ter a participação da Célia Sampaio torna tudo ainda mais especial, porque conecta essa mensagem com a história e a força do reggae. É sobre continuar acreditando e enxergar luz mesmo em meio às provações.

A imagem é parte fundamental da alma de Fruto da Terra. Dos seis videoclipes finalizados pela Coisa Nossa, o destaque fica para o trabalho de Sunday James, que assume roteiro, direção, fotografia e montagem. No clipe de Novo Dia, a estética afro-diaspórica é celebrada através de luzes naturais e cores vibrantes, com apoio da Origes e Muxima.

A narrativa foca no afeto e na leveza de um casal negro (interpretado por Dayara Martins e Iggor Porto) em um processo de renovação, intercalada por performances potentes de Gugs e Célia Sampaio. Em um detalhe que os fãs vão adorar, o artista aparece pintando um quadro que revela o título do álbum, conectando visualmente o single ao universo completo da obra.

Com o lançamento batendo na porta, o foco agora é o encontro ao vivo. Gugs já confirmou que levará o show de Fruto da Terra para palcos estratégicos de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

A estratégia integrada da Algohits une a distribuição digital, os lançamentos audiovisuais e a inteligência de dados, consolidando Gugs como um dos nomes para ficar de olho na cena nacional.