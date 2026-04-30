SP recebe workshop gratuito com coreógrafo que já atuou com Rihanna e Justin Timberlake - (crédito: TMJBrazil)

A Cidade Tiradentes recebe neste sábado e domingo (2 e 3) o coreógrafo internacional Karon Lynn, nome que assina trabalhos com artistas como Rihanna e Justin Timberlake, como destaque do encerramento do 220 Dance Festival.

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O evento transforma o território em um ponto de convergência entre a produção cultural periférica e o circuito global da dança, aproximando o público de um profissional que também já colaborou com nomes como Kendrick Lamar, Missy Elliott, Jason Derulo, Rosalía e Pharrell Williams.

A presença internacional reforça o caráter de intercâmbio do festival, que busca tensionar fronteiras entre linguagens, territórios e práticas das danças urbanas e do hip hop.

A programação tem início às 9h30 e reúne mais de 10 workshops, além de discotecagens e atividades formativas com artistas e público. A proposta mantém o protagonismo de jovens das periferias, eixo central da construção do festival.

O 220 Dance Festival é realizado pela 220 Dance, projeto da produtora Elã Produz, em parceria com Cria Conexões e Instituto Caru, e se consolida como espaço de formação, circulação de conhecimento e valorização da arte periférica.

Para Esther Dagápito, idealizadora da Elã Produz, o projeto nasce de uma mudança de rota pessoal e coletiva. Abdiquei de atuar como dançarina para me dedicar à produção porque acreditava que poderia ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos, afirma.

Ela explica que a produção redefiniu sua relação com a cultura. Percebi que meu movimento mais potente acontecia quando eu criava conexões e abria caminhos.

Nesse sentido, o 220 Dance se estrutura como desdobramento dessa visão. É um projeto que nasce para viabilizar sonhos através da dança e da troca.

As vivências propostas pelo festival aproximam diferentes níveis de atuação na dança, de professores consagrados a artistas internacionais em um mesmo ambiente de formação.

A realização na Cidade Tiradentes também carrega dimensão simbólica. Há 10 anos parecia improvável imaginar um evento desse tipo na periferia. Hoje isso é realidade porque foi construído, completa Esther.

Ao longo dos anos, iniciativas como essa vêm contribuindo para transformar trajetórias de jovens das periferias, que encontram na dança um caminho profissional e, em muitos casos, projeção nacional e internacional ainda cedo.

Mais do que a presença de um nome global, o festival se destaca por sua localização: acontece dentro da própria Cidade Tiradentes, aproximando referências internacionais de um público historicamente afastado desse circuito.

O encerramento consolida a região como um dos principais polos da dança na capital paulista neste fim de semana.

Evento: Encerramento do 220 Dance Festival

Local: Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

Endereço: Rua Inácio Monteiro, 6900 Cidade Tiradentes São Paulo

Data: 2 e 3 de maio

Horário: a partir das 9h30

Entrada: gratuita (sujeita à lotação)