DAY LIMNS aprofunda era solar e lança ‘Marquinha’ após sucesso viral de ‘Imagina’

Após alcançar o Top Viral 50 do Spotify no Brasil e em Portugal com Imagina, a cantora e compositora DAY LIMNS acaba de lançar o single Marquinha, faixa que dá continuidade à sua chamada era solar e reforça sua construção artística dentro do pop brasileiro contemporâneo.

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Revelada nacionalmente no The Voice Brasil, a artista consolidou ao longo dos anos uma trajetória marcada pela versatilidade, transitando entre diferentes sonoridades e expandindo sua atuação também como compositora para nomes como Anitta, Luísa Sonza e Vitão. Em Marquinha, o foco recai sobre uma abordagem mais direta, que coloca o desejo como elemento central da narrativa.

Marquinha é sobre aquelas conexões irresistíveis que acontecem rápido e com muita intensidade. É quando tudo parece mágico entre duas pessoas, mas na realidade não se sustenta da mesma forma. Parece melhor na cabeça do que na vida real, afirma DAY LIMNS.

A faixa se constrói a partir de um contraste entre impulso e intenção, equilibrando sensualidade e lirismo em uma estética que a própria artista define como putaria e poesia. A proposta se reflete tanto na interpretação quanto na composição, que aposta em imagens diretas e ganchos de forte apelo sensorial.

Versos como só com meu toque, teu ego inflama e o imperativo para de imaginar estabelecem um diálogo com o single anterior, ampliando a narrativa dessa fase e reforçando a continuidade conceitual do trabalho.

Mais do que um lançamento isolado, Marquinha se insere em um momento de afirmação artística, no qual DAY LIMNS articula estética, discurso e sonoridade de forma integrada, consolidando sua posição entre os nomes mais relevantes da nova geração do pop nacional.

Confira: