Maskavo revisita origens e lança nova versão de ‘Freio de Mão’ ao celebrar 25 anos do álbum ‘Já’ - (crédito: TMJBrazil)

O Maskavo, banda formada em Brasília e consolidada no cenário nacional ao longo dos anos 2000, lançou à meia-noite desta sexta-feira (1º) a nova versão de Freio de Mão, música do álbum Já (2000), dentro do projeto Maskavo 25 Anos Já, que celebra as duas décadas e meia de um dos trabalhos mais importantes da trajetória do grupo.

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A revisitação do disco tem um peso simbólico para a banda, que nasceu na capital federal antes de se estabelecer em São Paulo. Foi justamente com Já que o Maskavo ampliou seu alcance no país, consolidando sua identidade ao adaptar a estética jamaicana para uma sonoridade mais melódica e conectada ao público brasileiro, com canções como Um Anjo do Céu e Asas.

Na nova versão de Freio de Mão, a proposta é manter a essência da composição original enquanto atualiza sua linguagem sonora. A produção, assinada por Alexandre Campos em conjunto com a banda, aposta em uma abordagem mais direta, com menos sobreposições e maior proximidade da energia apresentada ao vivo.

A gente quis manter o sentimento original da música, mas com a sonoridade que temos hoje, mais próxima do que acontece no palco, afirma Prata, guitarrista do Maskavo.

A escolha da faixa também dialoga com a história interna do grupo. Composta nos primeiros anos da banda, Freio de Mão reflete o período em que o Maskavo ainda construía sua identidade artística e definia seu caminho dentro do reggae nacional.

Cada música funciona como uma fotografia na memória, registrando fases da vida tanto para quem compõe quanto para quem escuta, completa Marceleza, vocalista do Maskavo.

Além do lançamento nas plataformas digitais, a faixa chega acompanhada de um videoclipe gravado em Cotia (SP), que intercala a performance da banda com cenas de um fusca preparado para arrancadas. A proposta visual cria um contraste entre a leveza da música e a intensidade das imagens, ampliando o alcance do projeto nas plataformas de vídeo.

Ao revisitar o álbum Já, o Maskavo retoma um marco de sua trajetória ao mesmo tempo em que projeta novos passos. A banda mantém agenda ativa de shows e já trabalha na pré-produção de material inédito, que deve dar continuidade a esse novo ciclo.

Sobre o Maskavo

Com mais de duas décadas de carreira, o Maskavo é um dos principais nomes do reggae brasileiro. Formada em Brasília e radicada em São Paulo, a banda ganhou projeção nacional com o álbum Já (2000), reunindo músicas que atravessaram gerações e permanecem presentes na memória do público.

Confira: