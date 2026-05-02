'Homem em Chamas': 7 séries parecidas para assistir

Criada por Kyle Killen, Homem em Chamas, da Netflix, é uma série de ação baseada no livro de A. J. Quinnell. A trama acompanha John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II), ex-mercenário das Forças Especiais que tenta levar uma vida comum enquanto lida com traumas do passado.

Sua rotina muda quando ele passa a proteger Poe Rayburn (Billie Boullet), filha de um antigo colega. Nas ruas do Rio de Janeiro, ele enfrenta novos inimigos enquanto tenta manter a garota em segurança.

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Se você gostou da série, confira a seguir uma lista com 7 atrações parecidas com Homem em Chamas, que trazem ação, drama, imprevisibilidade e mais.

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A Lista Terminal – Prime Vídeo

A Lista Terminal acompanha James Reece (Chris Pratt), um Navy SEAL que volta para casa após uma missão em que todo seu pelotão é morto em circunstâncias suspeitas. Enquanto tenta lidar com memórias confusas, ele descobre uma conspiração que ameaça sua vida e a de pessoas próximas.

A série do Prime Video, baseada no livro de Jack Carr, se conecta a Homem em Chamas ao explorar temas como vingança, proteção e sacrifício, com protagonistas enfrentando inimigos poderosos e situações extremas.

O Justiceiro – Disney+

A série da Marvel acompanha Frank Castle (Jon Bernthal), um ex-militar que passa a buscar vingança após a morte da família e acaba descobrindo uma conspiração que vai além do submundo do crime. Enquanto investiga a verdade, ele enfrenta uma rede de corrupção e violência, colocando sua própria vida em risco para fazer justiça.

O Justiceiro se conecta a Homem em Chamas ao retratar um homem marcado pelo passado, movido por vingança e proteção, enfrentando forças maiores enquanto tenta proteger quem ama.

Reacher – Prime Video

Reacher acompanha Jack Reacher (Alan Ritchson), ex-militar que vive viajando sozinho e acaba preso por um crime que não cometeu. Ao investigar o caso, ele descobre uma conspiração envolvendo corrupção e um esquema criminoso na cidade.

A série se conecta a Homem em Chamas pelo foco em ação intensa, violência e um protagonista que enfrenta inimigos perigosos enquanto busca justiça.

5 séries de ação melhores que Reacher

Echo 3 – Apple TV

Echo 3, criada por Mark Boal, acompanha Amber Chesborough (Jessica Ann Collins), uma cientista sequestrada na Colômbia. A partir disso, seu marido (Michiel Huisman) e seu irmão (Luke Evans), ambos agentes de elite, iniciam uma missão arriscada para resgatá-la.

A série se conecta a Homem em Chamas ao mostrar personagens que arriscam tudo para salvar alguém que amam, enfrentando inimigos perigosos em cenários extremos.

Fauda – Netflix

Fauda acompanha Doron Kavillio (Lior Raz), ex-comandante de uma unidade secreta que volta à ativa para capturar um militante dado como morto. A missão expõe os dois lados do conflito e mostra o impacto da violência na vida dos envolvidos.

A série se conecta a Homem em Chamas ao explorar missões de alto risco e o peso emocional enfrentado por quem vive em meio à violência e à guerra.

Banshee – HBO Max

Banshee acompanha um ex-criminoso (Antony Starr) que assume a identidade de um xerife morto e passa a proteger a cidade enquanto mantém laços com o crime. Sua vida se complica com a volta de uma antiga paixão e novos inimigos.

A série se conecta a Homem em Chamas ao mostrar um protagonista cercado por ameaças, enfrentando inimigos e lidando com traumas do passado.

O Agente Noturno – Netflix

O Agente Noturno acompanha Peter Sutherland (Gabriel Basso), um agente do FBI que atende uma ligação de emergência e acaba envolvido em uma conspiração dentro da Casa Branca. Ao lado de Rose Larkin (Luciane Buchanan), ele tenta descobrir quem está por trás da trama enquanto enfrenta ameaças constantes.

A série se conecta a Homem em Chamas ao mostrar um protagonista solitário que enfrenta inimigos perigosos, protege quem ama e busca redenção.

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