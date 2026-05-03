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DECLARAÇÃO

Mateus Solano abre o jogo sobre saída da Globo após 20 anos

Ator ainda abriu o coração sobre recomeços após separação da atriz Paula Braun

Mateus Solano abre o jogo sobre saída da Globo após 20 anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Mateus Solano abre o jogo sobre saída da Globo após 20 anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Mateus Solano abriu o coração sobre a sequência de mudanças ocasionadas em sua vida pessoal e profissional ao longo dos últimos tempos. O ator, encerrou contrato fixo com a Globo em 2023, após 20 anos, também lidou com o fim do casamento com a atriz Paula Braun, em setembro de 2025.

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Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o artista fez um balanço sobre o atual momento. Depois dos 40 (ele tem 45), acho que, pra todos os seres humanos, é uma oportunidade de recomeços, iniciou.

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"Aconteceram uma série de coisas"

Sobre sua saída da Globo, Mateus Solano detalhou: "Teve toda a revolução na Globo, em que deixei de ter um salário fixo. Portanto, tive que correr atrás de lembrar o artista, além do empregado. Aconteceram uma série de coisas, de recomeços na minha vida", disse.

Sincero, o artista ressaltou não romantizar o processo: "É desafiador. Mas é um grande impulso. Também desafiador e libertador. Dá medo? Dá. E é bom sentir medo. Fugimos dele onde tiver estabilidade a gente quer sentar e ficar. E a vida não é isso", apontou.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 03/05/2026 19:50
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