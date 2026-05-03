'O Diabo Veste Prada 2': 6 filmes parecidos para ver nos streamings - (crédito: Observatorio do Cinema)

O Diabo Veste Prada 2 já chegou aos cinemas e tem conquistado o público, com destaque para o retorno de Meryl Streep como Miranda Priestly. A sequência aposta em humor afiado e bons personagens dentro do ambiente de trabalho, algo raro de encontrar em outros filmes.

Dirigido por David Frankel, o filme mantém o estilo que marcou o original ao criar um ambiente envolvente e personagens marcantes. Após assistir, muitos espectadores devem buscar produções semelhantes que entreguem o mesmo tipo de humor e carisma. Confira nossa seleção de filmes abaixo e onde ver nos streamings.

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O Diabo Veste Prada 2 explicado: quem assume a Runway e o real sentido do final

Como Vender a Lua – Apple TV

Dirigida por Greg Berlanti, é uma comédia romântica ambientada nos anos 1960 que acompanha os bastidores da missão Apollo 11. Com Scarlett Johansson e Channing Tatum, o filme mistura romance e ambiente de trabalho, destacando a pressão e a dedicação dos personagens.

Disponível na Apple TV, é uma produção leve que lembra o estilo de O Diabo Veste Prada e merece mais atenção.

A Verdade Nua e Crua – Netflix

A Verdade Nua e Crua é uma comédia romântica dos anos 2000 que acompanha a relação entre os opostos Mike (Gerard Butler) e Abby (Katherine Heigl). Trabalhando juntos em um programa matinal, o conflito entre os dois chama atenção do público e, aos poucos, dá lugar a um romance.

Mesmo com falhas, o filme se destaca pela química do elenco e pelo ambiente leve.

Um Senhor Estagiário – HBO Max

Um Senhor Estagiário acompanha uma empresária sobrecarregada, vivida por Anne Hathaway, que passa a trabalhar ao lado de um estagiário mais velho, interpretado por Robert De Niro. Ambientado no mundo da moda, o filme aborda diferenças de geração com leveza e bom humor.

É uma opção simples e agradável para quem busca uma história leve no ambiente de trabalho.

Sem Reservas – HBO Max

Sem Reservas acompanha uma chef dedicada que precisa lidar com uma perda pessoal e a chegada da sobrinha em sua vida. Ao mesmo tempo, ela passa a trabalhar com um novo colega, o que dá início a um romance previsível, mas envolvente.

O filme mistura drama e leveza ao mostrar mudanças no ambiente de trabalho e nas relações pessoais.

Do Que as Mulheres Gostam – Prime Video

Do Que as Mulheres Gostam acompanha um publicitário, vivido por Mel Gibson, que passa a ouvir os pensamentos das mulheres, o que o leva a mudar seu comportamento. Apesar de alguns elementos datados, o filme tenta abordar o tema com humor e certa crítica.

Com o mesmo charme dos anos 2000 de O Diabo Veste Prada, segue sendo uma opção leve e curiosa.

A Proposta – Disney+

A Proposta reúne Sandra Bullock e Ryan Reynolds em uma comédia sobre uma editora que força seu assistente a um casamento falso para evitar deportação.

Ambientado no mundo corporativo, o filme mistura humor e romance ao mostrar como a relação profissional acaba se tornando pessoal.

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