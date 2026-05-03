Os Simpsons quebra própria regra número 1 após 39 anos – e acerta - (crédito: Observatorio do Cinema)

A regra mais antiga de Os Simpsons está sendo quebrada, e quem confirmou foi o próprio showrunner. Em entrevista ao podcast australiano Four Finger Discount, em abril, Matt Selman explicou que a abertura, a célebre piada do sofá que inicia a série desde 1989, está sendo descontinuada de forma gradual.

A tradição de quase quatro décadas dá lugar a uma escolha pragmática: mais tempo de história, menos floreio.

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Pela primeira vez na história, Os Simpsons erra em previsão

A explicação de Matt Selman: história acima de tudo

Conversando com Brendan Dando no Four Finger Discount, podcast dedicado à série, Selman foi direto: ele se recusa a encurtar um episódio em nome da abertura, não importa quão criativo seja.

A lógica é simples, sacrificar trama para acomodar uma abertura não compensa quando a equipe precisa fazer caber uma história inteira em pouco mais de vinte minutos.

O showrunner também tocou num ponto sensível: o modelo híbrido de distribuição. Selman disse que, em um cenário ideal, com orçamento ilimitado, ele incluiria aberturas exclusivas para o streaming.

Como alguns episódios da temporada atual já são lançados apenas no Disney+, adicionar mais conteúdo exclusivo só agravaria a fratura entre os fãs.

39 anos, 800+ episódios e quatro eras distintas

Para entender por que abandonar a abertura faz sentido em 2026, é preciso olhar para a longa trajetória da série. Os Simpsons é uma série que viveu pelo menos quatro eras criativas bem definidas, e cada uma teve uma relação diferente com a piada do sofá.

Os primeiros anos imperfeitos (T1-T2)

A série estreou como fenômeno global quase instantâneo. As duas primeiras temporadas, hoje, são vistas como brutas: Homer aparece mais raivoso do que pateta, e o tom é mais sombrio e cínico do que a comédia familiar pela qual a série ficaria conhecida.

A Era de Ouro (T3-T11)

Aqui mora o auge. A partir da terceira temporada, Os Simpsons se tornou referência absoluta de comédia para televisão. É a fase que estabeleceu o DNA da animação e que pavimentou caminho para Family Guy, Bob’s Burgers, South Park, King of the Hill, Rick and Morty, BoJack Horseman e tantas outras.

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O longo declínio "Zombie Simpsons" (T12-T32)

Por mais de duas décadas, a série virou alvo recorrente de piadas por estar "morta-viva". A queda foi longa e dolorosa, e por anos a abertura era, ironicamente, frequentemente o melhor da semana, virando refúgio criativo enquanto a história principal patinava.

O renascimento atual (T33+)

A partir da temporada 33 algo mudou. Há um consenso crítico amplo de que a série voltou a soar original depois de anos lutando para se reencontrar. A temporada 34 consolidou a percepção, e a série segue forte, agora com 37 temporadas no ar e renovação confirmada até a 40ª.

Foi nessa nova fase que a abertura elaborada deixou de fazer sentido. Quando a história voltou a ser boa, a abertura passou de salvação a obstáculo.

O que vem por aí em Springfield

A série está renovada até a temporada 40, então não há risco de fim próximo. E no horizonte está Os Simpsons 2: O Filme, com estreia marcada para 3 de setembro de 2027, exatos 20 anos, um mês e uma semana depois do primeiro filme.

A própria série brincou com isso: a piada do quadro-negro do episódio que abriu a temporada após o filme original era "Não vou esperar 20 anos para fazer outro filme.". Cumpriram à risca.

Tradição não vale ser preservada se comprometer o que torna uma série boa. A próxima geração de fãs talvez nem sinta falta de algo que jamais conheceu na frequência original. Os Simpsons já sobreviveu a mudanças bem maiores. A piada do sofá vai ser preservada onde sempre esteve: na memória de quem assistiu.

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Todas as temporadas de Os Simpsons estão disponíveis no Disney+.

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