Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (5/5)

A MISÉRIA NÃO É NATURAL

Data estelar: Mercúrio e Plutão em quadratura.

A miséria não é natural, não consta no funcionamento desse organismo colossal em que tudo e todos nos movimentamos e somos, a miséria é um invento humano, o produto da distorção do entendimento do que seja superior e inferior.

O Universo é um colossal organismo cuja função é a distribuição de Vida, e cada entidade, seja essa uma galáxia, uma estrela, um reino da natureza ou um expoente desse reino, recebe a Vida de acordo com sua capacidade e a redistribui dentro do seu alcance.

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Nossa humanidade, porém, inventou a acumulação da Vida baseada na ignorância produzida pelo medo de que a Vida venha a faltar, mas ao contrário, esperando que a acumulação produzisse prosperidade, essa resultou na disseminação da miséria.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que em certos momentos pareça que a luta é inglória, pelo mero fato de sua alma estar envolvida nela denota ser necessária, apesar do desgosto que provoca. Procure seguir em frente apesar de todos os pesares.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Parece estar tudo bem, mas é nessa hora que sua alma precisa ficar atenta para não enfiar os pés pelas mãos confiando justamente em que está tudo bem. Seu momento continua sendo delicado e merece toda sua atenção.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As picuinhas que as pessoas valorizam continuam sendo picuinhas mesmo assim, mas em vez de você demonstrar abertamente seu desprezo por essas, melhor seguir a corrente e fingir que também as valoriza. Diplomacia.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aquilo que você fica sabendo faz com que sua alma enxergue de forma diferente as pessoas que supostamente eram conhecidas. O mundo está mudando com muita rapidez, e não devemos esquecer que o mundo é feito de pessoas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para você fazer o que pretende e obter os resultados desejados será necessário cortar um pouco da própria carne, mas a essa altura do campeonato isso não vai doer tanto, já que o objetivo é se libertar da opressão.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Evite gastar tempo se preocupando com a eventual falta de recursos concretos para fazer o que pretende, porque enquanto continuarem faltando você pode treinar os talentos subjetivos que fazem tudo acontecer.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Confiar ou não confiar nas pessoas não viria ao caso de imediato, porque nesta hora as coisas adquiriram um impulso que não dá para deter. Melhor é seguir o curso e aproveitar os acontecimentos para deixar tudo organizado.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O turbilhão emocional que acontece quando sua alma é contrariada há de ser superado com a maior rapidez possível, porque pondo em prática as sugestões desagradáveis, você verá que são muito eficientes.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É contraproducente se irritar quando as coisas não saem como desejado, porque se você mantiver o ânimo bem-humorado, perceberá que as aparentes contrariedades eram sinal de que era melhor fazer tudo diferente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Às vezes, para fazer a coisa certa é preciso nadar contra a corrente, se opondo à visão normal sobre a situação e fazendo o que intuitivamente sua alma percebe ser o melhor. Ninguém vai aplaudir a atitude.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Certo nível de desconforto é aceitável, tendo em vista a necessidade de aceitar as aventuras que parecem acenar a você do futuro, porque se você estivesse em total conforto, nem pensaria em aventura alguma.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Apesar da decepção de não poder levar à prática todas suas vontades, isso não significa que você deva desanimar. Ao contrário, há certo tipo de motivação que precisa ser valorizada e que se encontra na decepção.