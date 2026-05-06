Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (6/5)

PERCEPÇÃO, DESEJO, AÇÃO

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio.

Para que o desejo seja legítimo e motive a ação justa, a percepção há de ser muito lúcida e imparcial, senão acontece de o desejo tomar as rédeas da consciência e, como resultado, nós percebemos apenas o que desejamos perceber, e não o que a realidade nos apresenta.

Percepção, desejo e ação, essa é a sequência legítima que conduz nossa humanidade a realizações que não têm efeitos colaterais destrutivos, porque se o desejo vier antes da percepção, então existimos encerrados em cápsulas fantasiosas, muito bem montadas, mas irreais.

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Quando se fala em “abrir a mente” se quer dizer que a percepção da realidade através dos sentidos físicos e subjetivos seja livre da imposição que os desejos pretendem e que, por isso, nos apresente a oportunidade de escolher o que fazer.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ao você tomar atitudes você se expõe também, e sempre haverá por aí uma pessoa cheia de malícia querendo dar palpite errado e criticar sua atuação. Passe por cima dela o mais rapidamente possível, sem puxar conversa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O tempo passa e você vai mudando de ponto de vista, percebendo as mesmas coisas e pessoas de sempre de um modo diferente. Isso é importante, apesar de que, em alguns momentos, produza situações desconfortáveis.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se você ficar conversando com os eventuais temores que surgirem neste momento isso significa que você os valoriza e espera obter orientação da parte desses. É perda de tempo puxar conversa com o temor, despreze.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Mesmo que você tenha de contrariar a vontade de algumas pessoas que se acostumaram a receber seu apoio incondicional, isso é preferível a ter de continuar levando desaforo para casa. Ajustes de contas são necessários.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O perigo e a vitória se encontram nos detalhes que provavelmente passariam despercebidos, não fosse que sua alma anda antenada o suficiente para perceber que está acontecendo algo que não é óbvio nem evidente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O divertimento reside em fazer bem as coisas, porque assim você junta a produtividade com o bem-estar resultante de ver que está tudo em ordem. Foque sua atenção, por isso, nas tarefas que você domina bem. É por aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Procure segurança e conforto neste momento, porque quanto mais você se expor, menos defesa você terá para se proteger dos acontecimentos e da malícia das pessoas. No momento, sua alma precisa se sentir mais segura.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Perder o foco não é o fim do mundo, porque mesmo que você se distraia é possível acabar dando de cara com questões que de outra forma teriam passado em brancas nuvens, dado sua alma estar focada em algo importante.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para você puxar a sardinha para seu lado e obter resultados satisfatórios, será necessário fazer uso de estratégias discretas, porque se você abrir o jogo completamente colherá discórdias em vez de colaboração.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tome as iniciativas que sejam pertinentes aos objetivos que você pretende, porque enquanto você se adiantar aos acontecimentos preparará o terreno para que, futuramente, o caminho seja mais fácil. Em frente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Procure tomar distância dessas pessoas que ficam pedindo ajuda o tempo inteiro, porque neste momento é sua alma que precisa se recolher para recuperar a energia gasta nos dias anteriores. Descanse dentro do possível.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Socializar é preciso, mesmo que a contragosto, porque da socialização é que surgirão as oportunidades que seriam impossíveis com você ficando em seu cantinho, tentando atrair tudo com o poder da mente. Assim não.