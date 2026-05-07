Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (7/5)

LUA VAZIA À TARDE

Data estelar: Lua míngua Vazia em Capricórnio a partir das 11h19 HBr

Adianta todo o expediente de hoje durante a manhã para poder aproveitar a Lua Vazia da tarde e te dedicar ao “dolce far niente”, que é a melhor maneira de existir durante esse fenômeno astrológico.

A Lua Vazia é o momento em que a atividade objetiva, própria da vigília, não produz os resultados pretendidos, e como nossa humanidade é teimosa, ao ver que os resultados são contrários ao que se esperava, ela vai ficando irritada, e quanto mais irritada fica, pior para ela.

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Enquanto isso, se nossa humanidade respirasse aliviada durante a Lua Vazia, aceitando que a vigília não é campo exclusivo da objetividade, mas que também durante ela se possa descansar, ouvir música despreocupadamente e exercitar atividades subjetivas, como a oração e a meditação, nossa civilização seria uma lugar melhor para se viver.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Essas pessoas que só ficam criticando sua atuação se comportam assim porque carecem do atrevimento que caracteriza os movimentos que você coloca em marcha. Faça ouvidos surdos a essas críticas e siga em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Apesar de você ter verdades para expressar é preciso medir o cenário para verificar se é oportuno você se expressar abertamente, ou se não seria o caso de fazer algumas sondagens discretas antes de se manifestar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os riscos envolvidos nesta parte do caminho evocam temores antigos, desproporcionais aos acontecimentos em curso. Tenha isso em mente para não se alongar nas conversas interiores com esses temores. Despreze.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ajustar contas com certas pessoas se tornou inevitável, o assunto é encontrar o lugar e a hora certas, para que o ajuste não se torne impróprio e se volte contra você. O que é justo e certo há de ser empreendido.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As pequenas coisas contam mais do que os grandes objetivos neste momento, portanto, preste atenção aos detalhes de tudo em que você se envolver agora, porque aí reside o perigo tanto quanto, também, a vitória.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O bem-estar que sua alma precisa nesta parte do caminho será encontrado na resolução das tarefas em andamento, porque quando sua alma percebe que está tudo certo, ela se regozija. É assim que tudo fica no devido lugar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Busque os lugares e pessoas com que sua alma se sinta segura e confortável, porque nesta parte do caminho você precisa de proteção para, inclusive, poder se lançar à luta depois com mais vigor e firmeza. É por aí.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A diversidade de assuntos que se apresentam ao mesmo tempo produz distração, mas agora é o momento de aceitar essa condição em vez de sua alma forçar um foco que daria muito trabalho sustentar, e que desgastaria.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Defenda seus interesses, mas não espere que as pessoas lhe ofereçam de mão beijada suas pretensões, porque elas também têm o interesse delas e em muitos casos são discordantes com os seus. Complexidade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Esperar que as coisas fiquem melhores não seria a melhor atitude para este momento. Tome as iniciativas necessárias, se adiante aos acontecimentos, se torne independente das circunstâncias, tome as rédeas do destino.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para garantir o equilíbrio de energia que a demanda do dia a dia faz, agora é necessário você tomar distância de tudo e de todos, e se isso não puder ser feito objetivamente, ao menos o faça na dimensão subjetiva.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O poder da mente é indiscutível, porém tem hora e lugar certos para funcionar, porque em alguns momentos, em vez de se apoiar no poder da mente você precisa, como agora, consolidar laços sociais de solidariedade.