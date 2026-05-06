Humberto Martins deixa a Globo após 35 anos e assina com a concorrência

Humberto Martins vai estrear na Record TV em maio, quando começam as gravações de A ira do herdeiro, série bíblica produzida pela Seriella. A mudança encerra um ciclo de 35 anos do ator na TV Globo e marca seu retorno à TV aberta em outra emissora pela primeira vez desde 1988, quando atuou em Olho por olho, na extinta Manchete.

Na série, Martins dará vida ao rei assírio Senaqueribe, descrito como um governante de postura imponente, estrategista e de pulso firme, "cuja presença inspira silêncio e obediência". O protagonismo da trama ficará com o rei Manassés, papel do novato Nicolas Vargas.

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Direção aposta em elenco fora do circuito bíblico

Carlos Manga Jr. assina a direção-geral do projeto e trouxe nomes pouco associados ao gênero, como Virginia Cavendish. O elenco soma ainda Anderson Di Rizzi, Werner Schünemann, Miriam Freeland e Cláudio Gabriel. A produção terá cerca de 20 episódios.

Humberto Martins assina com a Record após 35 anos na Globo. Foto: Reprodução





O último trabalho de Humberto Martins na Globo foi o especial Fábrica de sonhos, exibido em 2025. Ao longo de mais de três décadas na emissora, ele participou de produções como Quatro por quatro (1994), Uga uga (2000), Caminho das Índias (2009) e Travessia (2022).

A ira do herdeiro não ficará restrita à grade da Record. A série também será exibida no Disney+, por meio de acordo já fechado entre a emissora e a plataforma de streaming.