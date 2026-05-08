Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (8/5)

O INDIVÍDUO EGOÍSTA

Data estelar: Lua míngua em Aquário.

O indivíduo egoísta é a ruína da civilização, porque dissemina miséria material e espiritual através de todos os relacionamentos em que se envolve, produzindo discórdia e competição onde deveria haver união solidária e cooperação, para que a prosperidade não fosse resultado de acumulação indevida, mas de um constante fluxo de recursos.

O indivíduo altruísta é o fundamento da civilização próspera, o entendimento natural de que a vida mais abundante, da qual se fala como se fosse uma mitologia, só ocorre através de laços de coletividade e nunca por meio de indivíduos egoístas que, no fragor da competição, destroem a beleza, a verdade e a bondade.

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Os indivíduos egoístas sempre perdem, mas a ignorância é teimosa e os leva a achar que dessa vez seria diferente, porque vencerão.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Defenda seus interesses, mesmo que para isso você tenha de aguentar críticas das pessoas que são convencidas de que tudo que você faz se baseia em egoísmo. Há um momento em que o egoísmo é imprescindível. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para que a situação atual não se torne cansativa, procure manter em alta o bom humor e achar graça nas ramificações que surgem, demandando atenção, porque se você perder o humor, aí tudo vai ficar denso e pesado. Melhor não.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os sacrifícios não deveriam ser vistos como algo sofrido, mas como necessárias atitudes em relação aos acontecimentos em curso, abrindo mão de prerrogativas merecidas para investir no bem-estar de todas as pessoas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Responda com generosidade a essas atitudes mesquinhas que as pessoas apresentam, porém, evite se demorar nessa situação, porque é provável que essas pessoas não percebam a virtude e ainda queiram explorar você.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A confiança é uma moeda rara nos relacionamentos humanos, mas sem essa virtude o mundo fica distorcido. É preciso você se movimentar agora em busca dessa relação de confiança, porque há pessoas que a merecem. É por aí.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Fazendo a sua parte você motivará as pessoas a fazerem a parte delas também, mas isso só na melhor das hipóteses, porque sempre haverá por aí personagens que encostam no trabalho alheio e só agregam problemas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tudo que anda sendo necessário fazer envolve riscos bastante importantes e, do jeito que andam as coisas, isso cria receios em sua alma. Não há como garantir que tudo dê certo, mas há sinais auspiciosos também.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Conhecer bem as pessoas não é necessariamente se decepcionar com elas, porque pode muito bem acontecer o contrário, você descobrir que aquela pessoa pela qual você não dava nada se mostra muito virtuosa e cooperativa.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Saiba que o surgimento de inúmeros assuntos ao mesmo tempo para você tomar conta não é produto de uma conspiração com o objetivo de irritar sua alma, é a resposta sincera ao seu pedido de vida mais abundante.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para que seus planos sejam verdadeiramente bem-sucedidos, é imprescindível que o resultado seja benéfico também às pessoas com que você se relaciona, porque só assim haverá garantia de que o sucesso seja consolidado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A organização das tarefas cotidianas não é algo que mereça fogos de artifício e muita celebração, mas o resultado de ter tudo em ordem é uma serenidade no coração que festa alguma lhe ofereceria. Serenidade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Todos os sacrifícios que você tem de fazer na atualidade hão de ser vistos em perspectiva futura, porque se você não os fizesse colocaria em risco todos os objetivos que pretende conquistar. Sacrifícios necessários.