'O agente secreto' é consagrado com oito prêmios Platino

Riviera Maya (México) — Foi dos trópicos que veio o primeiro prêmio Platino da noite que, na 13ª edição, consagrou o cinema brasileiro, junto com a produção de streaming nacional. Ao total, dez prêmios foram atribuídos ao Brasil, no âmbito disputa entre 23 países. Numa dobradinha complementar de temas, com o cenário brasileiro da democracia retratado em risco, o premiado documentário Apocalipse nos trópicos (de Petra Costa) puxou os festejos brasileiros, na celebração que rendeu supremo reconhecimento para o filme de produção pernambucana indicado a quatro prêmios Oscar, O agente secreto. A festa dos prêmios Platino ainda atribuiu estatueta para a novela Beleza fatal.

Reconhecido com oito prêmios Platino, o longa O agente secreto trouxe discursos entusiasmados do cineasta Kleber Mendonça Filho, tido como melhor diretor e melhor criador de roteiro da fita ambientada na ditadura militar dos anos de 1970. "Acredito que estamos vivendo um momento fantástico para a arte de contar histórias. É uma época em que a verdade é constantemente contestada e manipulada. É uma época de mentiras no mundo, e o cinema é um instrumento poderoso, com histórias repletas de poesia, aventura e fantasia, além de trazer a verdade do drama humano, histórias de amor e afeto. A combinação de todos esses elementos é a melhor forma de expressão artística, imbuída de verdade e honestidade social, humana e política. Dedico este prêmio para todos os jovens roteiristas", disse o mesmo diretor de Bacurau e O som ao redor, no Grande Teatro Tlachco (dentro do monumental Parque Xcaret).

Reconhecido pela melhor interpretação masculina em cinema, em votação popular, o indicado ao Oscar Wagner Moura, que venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes 2025, saiu ainda destacado como vitorioso do posto de melhor ator, nos Platino. Na Espanha, por gravações de um novo filme, Wagner mandou mensagem, lida por Kleber. "Amo os prêmios Platino. Ver nossa cinematografia ser celebrada, encontrar amigos, descobrir talentos, filmes, artistas, trabalhadores do cinema falado em espanhol e em português. Amo cada vez que percebo o Brasil integrado a uma cultura mais abrangente que também é nossa. Amo vê-los todos juntos. Quero dedicar esse prêmio ao porta-voz dessa mensagem: esse diretor gênio, grande amigo, grande artista; esse homem belo e sensual. Te amo, Kleber Mendonça. Obrigado", divertiu-se, comedidamente, Kleber, ao longo da leitura.

Para além do agradecimento junto à equipe técnica, a produtora do longa O agente secreto (vencedor como melhor longa ibero-americano), Emilie Lesclaux destacou "o maravilhoso elenco". "É uma honra fazer parte da comunidade audiovisual ibero-americana e foi maravilhoso estar aqui (no México)", pontuou Emilie, que é esposa do cineasta. Engordando a lista de prêmios Platino, desde o ano passado, com a tripla premiação de Ainda estou aqui, mais atento à produção brasileira, foram reconhecidos profissionais da trilha de O agente secreto (Tomaz Alves Souza e Mateus Alves), o diretor de arte do mesmo filme Thales Junqueira e o montador Eduardo Serrano (parceiro de Matheus Farias, em O agente secreto).

Outros brasileiros a subirem no palco foram a diretora Maria de Médicis e o roteirista da novela Beleza fatal, Rapha Montes, que destacou:

"O Brasil, como todo o país latino, é uma novela." Coordenador de pesquisas do documentário Apocalipse nos trópicos, Bruno Pacini salientou o trabalho coletivo. "Houve (na equipe) quem fosse atrás de documentos que nem sabíamos que existiam. Agradeço o prêmio, ao cinema documental que tem o poder de transformar o trauma em memória, e a memória em movimento", pontuou, ao falar do longa de Petra Costa que trata da escalada e dos meandros de disseminação de evangélicos fervorosos no campo político do Brasil, para além do vandalismo de 8 de janeiro de 2023.

Premiados

Melhor criação de série: O eternauta (Argentina)

Atuação série ou minissérie (ator): Ricardo Darín (O eternauta)

Atuação série ou minissérie (atriz): Paulina Gaitán (As mortas)

Melhor série ou telessérie: O eternauta

Melhor animação: Olívia e as nuvens (República Dominicana)

Melhor documentário: Apocalipse nos trópicos (Brasil)

Melhor série: Beleza fatal (Brasil)

Melhor filme de estreia: Surda (Espanha)

Melhor comédia ibero-americana: La cena (Espanha)

Melhor atriz: Blanca Soroa (Los domingos)

Melhor ator: Wagner Moura (O agente secreto)

Prêmio honorário: Guillermo Francella (ator)

Melhor roteiro Kleber Mendonça Filho

Melhor direção Kleber Mendonça Filho

Melhor filme ibero-americano: O agente secreto

Melhor ator (votação de público) Wagner Moura

Melhor direção de arte (Thales Junqueira), de O agente secreto

Melhor trilha sonora (Tomaz Alves Souza e Mateus Alves)

Melhor montagem (Eduardo Serrano e Matheus Farias)

*** O repórter viajou a convite da organização dos prêmios Platino