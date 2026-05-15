Fábio Porchat reage a projeto que o torna 'persona non grata': "Orgulho"

No vídeo, o humorista continua a se mostrar emocionado, e diz estar "honrado" por ser alvo das atenções dos deputados - (crédito: Guto Costa)

Fábio Porchat se manifestou na tarde desta quinta-feira, 14, sobre o projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para torná-lo persona non grata no estado. O ator, apresentador e humorista declarou estar emocionado por ter conseguido deixar deputados chateados.

"Olha, eu tenho mais de 20 anos de carreira, já ganhei prêmio. Nunca, nunca pude imaginar que eu fosse conseguir chegar nesse lugar. Deputado chateado comigo! É um negócio que enche o meu peito de orgulho. Estou até meio tremendo", declarou, irônico.

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O projeto foi apresentado por Rodrigo Amorim (PL), presidente da CCJ, e aprovado por quatro votos contra dois. Alexandre Knoploch (PL), Sarah Poncio (Solidariedade), Fred Pacheco (PL) e Marcelo Dino (PL) votaram a favor, enquanto os votos contrários vieram de Carlos Minc (PSB) e Luiz Paulo (PSD). A votação, agora, segue para o plenário.

A ação foi justificada com trechos de esquetes religiosas do humorista, assim como sátiras em que ele xinga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No vídeo, o humorista continua a se mostrar emocionado, e diz estar "honrado" por ser alvo das atenções dos deputados.

"Eu recebi voto de gente da família Poncio, uma família que tem uma trajetória linda no Rio de Janeiro", brincou. "Eu falo isso e me dá um arrepio, um negócio... Eu quero agradecer muita, muita gente que me fez chegar até aqui, ao Porta dos Fundos, meu pai, minha mãe. Mas especialmente a todos os deputados que podiam estar debatendo segurança pública do Rio. Podiam estar atrás de milícia, tentando levar saneamento básico para as comunidades... Mas eles estão pensando em mim. Isso não é para qualquer um, gente."

Por fim, o comediante pede votos para que a votação passe pelo plenário e promete "fazer jus" ao título: "Eu vou continuar fazendo os vídeos de comédia, sempre. Vou continuar xingando político. Não vou parar. Confia em mim. Eu quero chegar aonde nenhum comediante chegou."