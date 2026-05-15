Leonardo reage a pergunta sobre nudez feita por João Guilherme





O cantor Leonardo entrou no clima de descontração durante uma entrevista comandada pelo filho, João Guilherme, na divulgação do filme O Rei da Internet. O encontro aconteceu após a pré-estreia do longa em Goiânia e rapidamente repercutiu nas redes sociais pelas respostas espontâneas do sertanejo.

Durante o bate-papo, João Guilherme aproveitou para questionar o pai sobre temas ligados ao universo do cinema e perguntou se ele toparia gravar uma cena de nudez caso atuasse em um filme. Sem fugir da pergunta, Leonardo respondeu em tom bem-humorado: Não, tranquilo não, né? Mas assim, como profissional. Em seguida, João brincou dizendo que o pai não teria vergonha, e o cantor rebateu: Vergonha tenho, mas demorou, né? Mas eu gravaria, assim, com um pouco de vergonha. É porque não tem só a gente… é muita gente onde você vê.

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A conversa ainda passou por assuntos ligados à internet e ao enredo do novo filme estrelado por João Guilherme. Ao ser perguntado sobre qual sistema ele invadiria se tivesse as habilidades do protagonista da história, Leonardo respondeu sem pensar muito que escolheria os bancos. Eu faria o mesmo que ele fazia: hackeava os bancos. Eu acho que eu mais entrava nos bancos mesmo, porque o banco ganha muito, afirmou o artista, arrancando risadas do filho e da equipe presente.

Outro momento divertido aconteceu quando o sertanejo comentou sobre sua relação com as redes sociais. Leonardo confessou que não costuma usar muitas plataformas digitais e revelou que o filme o ajudou a entender melhor esse universo. Cara, você sabe que eu não sou muito bom da cabeça… hoje vendo a premiere do filme, eu pude entender mais um pouco da internet, que eu sou muito ruim, eu só tenho WhatsApp, não tenho mais nada, declarou.

No fim da entrevista, João Guilherme perguntou qual seria a comunidade criada pelo pai na época do Orkut. Mantendo o clima descontraído, Leonardo respondeu rapidamente: Bora tomar uma. Animado, ele ainda começou a cantar o refrão da música, arrancando gargalhadas de quem acompanhava a conversa. O momento reforçou a relação divertida entre pai e filho, que receberam o carinho do público durante a pré-estreia do longa.

João Guilherme: Se você fosse ator, gravaria cenas de nudez?

Leonardo: Como profissional, sim

João Guilherme: Vergonha você não tem, né. É um monte de gente te vendo pelado

KKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/spiU3ECU3T — poponze (@poponze) May 14, 2026

O texto Leonardo reage a pergunta sobre nudez feita por João Guilherme e diverte fãs em entrevista descontraída foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.