Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (19/5)

Data estelar: Mercúrio e Plutão em trígono.

A simuladora de talento, que é a inteligência artificial, só vai substituir nossa humanidade caso cometamos a burrada de nos relacionarmos com o instrumento que ela é lhe outorgando a influência que, sorrateiramente, através de uma narrativa montada com astúcia, aqueles que lucram com ela querem enfiar goela abaixo de nossa humanidade.

O ser humano é tratado como instrumento, uma engrenagem das máquinas industriais e, por isso, tem ciúme do surgimento de um instrumento aparentemente mais eficiente que possa vir a substitui-lo, tal qual a simuladora de talento. Enquanto nossa humanidade não demandar ser tratada como dona de seu próprio destino, em vez de entregar sua capacidade de pensar por si mesma às máquinas e se masturbar com sofreguidão com narrativas estúpidas, a substituição é inevitável.

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ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Pois bem, aquilo que tenha de ser negociado encontra neste momento um cenário que, apesar de cheio de vulnerabilidades e de pontas soltas, ainda assim representa a oportunidade de sua alma colocar tudo em panos limpos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As vulnerabilidades não precisam ser tidas como defeitos que colocam em perigo seu andar por entre o céu e a terra. Todo organismo senciente e sensível experimenta a vulnerabilidade, e mesmo assim a vida segue.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Esses assuntos cabeludos dos quais você tentou se distanciar, procurando sossego e serenidade, retornam ao jogo e precisam ser atendidos da forma mais sábia possível, isto é, sem dribles inúteis. Enfrentar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Certos assuntos pesam na alma e não há perspectiva imediata de isso mudar, porém, sua alma não precisa se focar nesse peso, porque ao mesmo tempo há outras coisas muito mais interessantes para serem experimentadas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As negociações mais difíceis estão sobre a mesa e requerem de você o conhecimento de tudo que foi feito errado, porque só assim haverá real chance de consertar qualquer coisa que o valha. Toque a bola para frente, jogue.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Fazendo das tripas coração e tocando a bola para frente, você verá, na prática, que tudo aquilo que assusta, porque representa uma fragilidade de seu esquema, servirá também para você se fortalecer. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Agora, que você percebe o cenário com maior clareza, é inevitável que você entenda o quanto andou fazendo avaliações um tanto erradas a respeito de algumas pessoas. Não importa, toque a bola para frente. Vida que segue.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Apesar da necessidade de fazer mudanças estratégicas para ter suas pretensões satisfeitas, há também uma teimosia em repetir os padrões anteriores, mesmo que a experiência demonstre não serem bem-sucedidos. Teimosia.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Dá para conversar sobre qualquer assunto, mas nem todas as pessoas receberiam de forma positiva alguns temas. É importante você escolher direito seus interlocutores, para não se arriscar a enfiar os pés pelas mãos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O momento é muito positivo, caso você tome iniciativas e faça acontecer o que pretende, porque se ficar esperando que o céu tome conta de tudo, no fim das contas a única coisa que acontecerá é você ficar esperando.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Desanuviar a percepção e se dedicar a fazer o que estiver ao seu alcance para viver bem, nada mais e nada menos sua alma precisa nesta parte do caminho, aproveitando as circunstâncias disponíveis para tanto.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Conheça seus defeitos, não os varra embaixo do tapete da consciência, porque quanto mais lúcida for a sua percepção da realidade, mais vantagem você terá em cada decisão que precise tomar nos próximos tempos.