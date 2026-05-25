Tadeu Schmidt lamenta morte da mãe e emociona com mensagem de despedida - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O apresentador Tadeu Schmidt usou as redes sociais nesta segunda-feira (25) para comunicar uma perda familiar. A mãe dele, Dona Janira, morreu aos 92 anos, informação compartilhada pelo próprio comunicador em uma publicação emocionante, acompanhada de uma homenagem repleta de carinho e gratidão.

Na mensagem, Tadeu relembrou a trajetória da mãe e destacou o legado deixado por ela ao longo da vida. Obrigado por tudo, mãe. Eu tenho muita dificuldade pra aceitar que nunca mais vou te ver. O que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos, e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você. Descanse em paz, Dona Janira, escreveu.

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Até o momento, a causa da morte não foi divulgada pela família. Dona Janira deixa filhos, netos e bisnetos, além de uma história marcada pelo carinho dos familiares e pessoas próximas. A publicação rapidamente recebeu mensagens de apoio de fãs, amigos e colegas do apresentador.

A despedida acontece pouco tempo após outro momento delicado enfrentado pela família Schmidt. Em abril deste ano, Tadeu também viveu o luto pela perda do irmão, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, que morreu aos 68 anos. Mesmo em meio às dificuldades recentes, o apresentador segue recebendo demonstrações de solidariedade nas redes sociais.

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