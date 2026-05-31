Gabriel Grossi lança álbum em homenagem a Hermeto Pascoal

O gaitista brasiliense Gabriel Grossi, em parceria com o francês Laurent Coulondre, lança o álbum Hermeto Universal, projeto que busca homenagear com novas canções e releituras de um dos mais inventivos músicos do Brasil, Hermeto Pascoal. O disco, com 14 faixas, tem participações do francês Laurent Coulondre, do baixista Michael League e do baterista cubano Ruy Lopez Nussa.

Hermeto foi como um padrinho para Gabriel, os dois se conheceram quando o gaitista tinha 18 anos. No primeiro encontro, Gabriel já se sentiu apadrinhado por Hermeto. " Eu já tocava as músicas do Hermeto, e ele ficou encantado com aquilo, a molecada novinha já tocando as músicas. A gente teve uma afinidade incrível, um carinho incrível, já conectou logo de cara", relembra o brasiliense.

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Para o projeto, Gabriel conta que compor pensando no Hermeto é muito natural. A música que eu fiz para ele, Domingo Pascoal,foi uma música que nasceu de um desabafo. Eu realmente incorporei muito à linguagem do Hermeto. Ao longo da minha vida, talvez seja a minha maior influência musical, nessa composição tentei pensar um pouco com a cabeça dele", destaca. Para essa homenagem, Gabriel quis se juntar com estrangeiros para trazer uma leitura universal da obra de Hermeto Pascoal.

A parceria com o francês Laurent Coulondre surgiu de coincidências. Os dois já tinham vontade de gravar algo juntos e o francês estava vindo ao Brasil para alguns shows em parceria. Dois dias antes da chegada de Laurent, Hermeto Pascoal morreu. "Eu busquei ele no aeroporto e a primeira experiência dele no Brasil foi no funeral do Hermeto, que foi muito forte", conta. Gabriel relata que dois dias depois do funeral, foi convidado a tocar com o grupo Snarky Puppy, liderada pelo baixista Michael League, e o show foi dedicado ao Hermeto.

"Por acaso, um mês depois, eu teria uma turnê na Espanha, onde o Michael mora e tem um estúdio e o Laurent mora na França. Então ,a gente já combinou de gravar esse disco logo ali. Todo mundo comprou a ideia e foi muito forte isso, muita coincidência conspirando para que isso acontecesse", conta Gabriel Grossi.

Uma memória marcante que Gabriel possui com Hermeto foi no Clube do Choro. Os dois iriam tocar juntos, e Gabriel estava muito doente, mas estava lá mesmo assim. " Lembro de falar pra ele que estava derrubado e ele falou uma das frases que resumem de certa forma o estoicismo. Ele falou: 'Olha, vai dar certo, na vida existem problemas. A gente escolhe fazer dele um probleminha ou um problemão'. Aquilo nunca me saiu da cabeça. É uma lição estoica de sabedoria que serviu para toda minha vida", finaliza Gabriel.