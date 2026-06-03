Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (3/6)

Data estelar: Mercúrio e Netuno em quadratura.

Apesar de nossa humanidade se gabar de ser racional, na prática uma boa parte do tempo e de suas decisões são pautadas por paixões viscerais, que, para serem postas em prática, são justificadas com razões aparentemente muito bem fundamentadas, mas que não chegam a mascarar direito que não têm razão outra do que a da própria passionalidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ciúme, inveja, cobiça, gula, preguiça, hostilidades variadas, físicas ou psíquicas, ou uma combinação de ambas, a lista de paixões cotidianas é extensa, indicando que a racionalidade de nossa humanidade seja muito mais uma carta de intenções do que a descrição de nossa realidade.

A intenção é que nossa humanidade seja racional e sensata, mas de novo, nossa humanidade não é como deveria ser, somos como somos, e nos aceitarmos como somos aliviaria muito a carga que suportamos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A força emocional que os sonhos colocam em marcha não há de ser desvalorizada com pensamentos racionais e sensatos, porque ainda que proponha algo descabido, mesmo assim haverá algo de interessante em sua manifestação.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Fazer escolhas no fragor de emoções intensas é bastante fácil e até divertido, mas é preciso, pelo menos nesta parte do caminho, que você se atente aos detalhes práticos que precisariam ser solucionados depois.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sempre haverá por aí alguém querendo levar vantagem, seja através de pequenas coisas ou aplicando grandes golpes aos semelhantes. Este é um momento para sua alma prestar atenção e não cair em golpes bem articulados.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A melhor atitude neste momento seria você agir com total desapego pelos resultados, porque só assim você não sofreria com os trancos e solavancos provocados por atitudes precipitadas e mal planejadas. Em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mantenha o controle, principalmente sobre sua própria mente, para que não fique fazendo joguinhos que desestabilizem o processo em que se encontra envolvida agora. Está tudo certo, apesar dos trancos e solavancos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas são muito generosas oferecendo conselhos e dicas, mas o fazem de um jeito em que não há verdadeira responsabilidade pelos resultados, apenas querem aparecer e ser vistas como gente de muito boa vontade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Na hora do entusiasmo as pessoas concordam com tudo, mas depois voltam para casa, pensam melhor e começam a colocar condições para tudo. Nessa hora se nota a realidade das intenções envolvidas no jogo. Esclarecimento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Há assuntos que não admitem urgência nem muito menos precipitação, porque estragariam o que de outra forma daria resultados auspiciosos. Tenha isso em mente quando sentir que deve agir de imediato. Sinais.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Mentalmente, tudo está ao seu alcance, mas na prática as coisas são diferentes e requerem um pouco mais de atenção de sua parte, para evitar que você se precipite e enfie os pés pelas mãos sem necessidade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Certas pessoas são convincentes, porém, isso não significa que elas tenham a razão ou de que seus planos sejam os melhores. Agora é um bom momento para você resistir ao apelo sedutor que essas pessoas fazem.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Todos esses perrengues que não deveriam acontecer, mas que ocorrem porque as pessoas mesquinhas os forçam, hão de ser administrados por você com bom humor e ótima disposição, para que não prevaleçam. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Na hora do entusiasmo a alma deixa de perceber as pontas soltas que, com certeza, no futuro se mostrarão e terão de ser amarradas e consertadas. Agora é a hora de não deixar passar despercebidas as pontas soltas.