O romance está no ar: confira restaurantes para curtir o Dia dos Namorados

Os jantares românticos são marca do Dia dos Namorados, comemorado, no Brasil, na próxima sexta-feira. Para celebrar a data, véspera do Dia de Santo Antônio, conhecido como o mentor casamenteiro, restaurantes de Brasília investem em menus especiais, desenvolvidos com combinações inéditas e recomendações de drinks para criar a atmosfera do dia.

O Fuego Alma y Vino, na Asa Sul, aposta na parrilla, clássico do churrasco argentino e uruguaio, como base de uma experiência gastronômica pautada pela união. "A parrilla sempre esteve ligada ao encontro e à celebração", explica Leandro Pompeo, sócio do restaurante. "Para o Dia dos Namorados, buscamos criar um menu que representasse essa essência, com pratos que convidassem a desacelerar, brindar e aproveitar o momento a dois."

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Há opções para aqueles que preferem a cozinha italiana, como o Aroma, que tem recomendações especiais do chef para a data; Papá,no Lago Sul; e A Mano, na 411 Sul. Para os casais que buscam um jantar especial, servido de entrada, prato principal e sobremesa exclusivamente pensados para o Dia dos Namorados, o Lilie Pâtisserie & Boulangerie, na Asa Sul, promove uma experiência única para os apaixonados.

Delicadeza e intensidade

Comandado pelo chef Zorro Bandeira, o Amano é uma ótima opção para celebrar o Dia dos Namorados. Com atmosfera acolhedora e preparos artesanais, o chef selecionou algumas opções do cardápio que encaixa perfeitamente com a ocasião. “Pensamos em uma experiência que valorizasse o prazer de estar à mesa. São pratos que conversam entre si, equilibrando delicadeza, intensidade e frescor, para que o jantar seja tão especial quanto a data”, destaca Zorro

Para iniciar a noite, a sugestão do chef é o carpaccio de carne (R$ 91) ou a burrata (R$ 89). O fettuccine nero com lagosta (R$ 169) , massa artesanal produzida na casa salteada na manteiga de limão siliciano e finalizado com azeite verde e raspas de limão é um dos destaques do restaurante. Para quem não é muito fã de frutos do mar , o stracotto de cupim com gnocchi dorati na fonduta de parmesão, receita em que a carne é cozida lentamente.

Um dos destaques na parte das sobremesas é a torta mousse de chocolate (R$ 44). Além disso, o tiramisu em formato de esfera coberto por farofa de brownie (R$ 58) é um agrado aos olhos e ao paladar. Para harmonizar, a casa sugere dois rótulos italianos: o Sensi 1890 Collezione Pinot Grigio Delle Venezie (R$ 189) e o Calappiano Toscana IGT Chardonnay, (R$ 189).

Harmonização no ponto

Para o dia dos namorados, nada mais romântico do que harmonizar um bom jantar com um bom vinho. No Fuego Alma y Vino, restaurante conhecido pelas carnes preparadas na brasa e inspiração na parrilla argentina, terá um menu exclusivo para casais, com três opções de entrada, duas de prato principal e duas de sobremesa. A harmonização pode ser feita com vinho ou espumante.

As opções de entrada do restaurante são carpaccio, polenta ou o clássico choripan. Para o principal, o vacio de 350g acompanhado de arroz parrileiro e salada Mariana, custa R$ 350 com a bebida inclusa e R$ 290 sem harmonização alcoólica. A segunda opção do Fuego é o prato de pescada amarela servida com arroz de brócolis e papatasso. O peixe está disponível por R$ 310 com vinho ou espumante e R$ 250 sem a bebida. Para encerrar a refeição, duas sobremesas completam o percurso gastronômico: a clássica panqueca de doce de leite e o semifredo de limão siciliano, que traz frescor e leveza ao final da experiência.

Namoro em três etapas

Com menu assinado pelos chefs Lily Araújo e Théo Marques, o restaurante Lilie Pâtisserie & Boulangerie, na 211 Sul, terá um jantar especial para celebrar o Dia dos Namorados. O restaurante servirá um menu com entrada, prato principal e sobremesa para os casais, no valor de R$ 179 por pessoa. Em 2025, a casa foi eleita a melhor doceria e confeitaria de Brasília pela Veja Comer & Beber e recebeu o prêmio de Confeitaria Revelação pela Revista Encontro Gastrô.

Para iniciar, a entrada é uma salada fresca acompanhada de queijo de cabra, pistache e vinagrete de framboesa. O restaurante selecionou duas opções de prato principal: o risoto de camarão com tomate concassé e manjericão ou o ancho bovino, servido com mousseline de baroa e farofa de frutas secas. Para a sobremesa, a casa aposta em um fondue de chocolate com frutas frescas servido no pão, especialidade da casa.

Da entrada à sobremesa

Comandado pelo chef Ronny Peterson, eleito como melhor chef de Brasília por quatro anos consecutivos, o Aroma é conhecido pela cozinha que combina influências brasileiras, italianas e contemporâneas. O restaurante irá manter todo o cardápio disponível para a data, mas o chef selecionou alguns pratos como sugestão para os casais apaixonados.

Para entrada, a sugestão do chef é o tartare de salmão, servido em cestinha com creme de burrata e pera caramelizada (R$ 75). Para os pratos principais, dois se destacam na opinião do chef: o agnolotti de lagosta, massa fresca recheada com lagosta, acompanhada de purê de maçã verde, ovas de capelin e molho de funghi porcini (R$ 149) e o lombo de cordeiro em crosta servido com risoto de beterraba e queijo de cabra (R$ 165). Para finalizar, a torta 3M, com mousse de pistache, chocolate branco e chocolate ao leite com frutas vermelhas (R$ 40), é a pedida para encerrar a noite.

Bons momentos

Localizado no Gilberto Salomão, o Papà Cucina preparou um menu especial para a noite dos apaixonados. Com harmonizações especiais, o jantar será servido pelo valor de R$ 380 por casal, incluindo um vinho para cada etapa do menu.

“Inspirado na hospitalidade italiana e no prazer de compartilhar bons momentos à mesa, o menu do Papà Cucina foi pensado para transformar a noite em uma celebração da gastronomia, dos encontros e dos detalhes que tornam cada ocasião especial”, afirma Wilson Santos, gerente do Papà Cucina.

O jantar começa com uma bruschetta de queijo de cabra e pera, finalizada com presunto parma e pistache. Em seguida, o restaurante oferece a massa fresca de gnocchi recheado com ragu de ossobuco ou o filé mignon recheado com aspargos e queijo Brie, servido com molho rôti e ervas. A sobremesa, para finalizar a noite com sabor doce, é uma entremet de queijo com frutas vermelhas.