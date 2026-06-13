Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (13/6)

Data estelar: Vênus ingressa em Leão.

O Ego, esse conceito abstrato que, tal qual Judas, leva a culpa por todos os males do mundo, precisa ser redimido e exaltado com nosso agradecimento pela sua existência, porque é pelos superpoderes inerentes ao Ego que mantemos uma existência em que o antes, o durante e o depois, junto com todas as diversas e contraditórias experiências pelas quais passamos, se integram e sintetizam numa unidade existencial.

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Sem Ego seríamos todos fragmentados, incapazes de encontrar coerência nas experiências, porque careceríamos de fio condutor alinhavando todas elas numa unidade existencial.

Não é o Ego o culpado de todos os males que os humanos perpetramos, mas a mesquinharia de nossas atitudes, a curta visão com que julgamos os acontecimentos e aos nossos semelhantes e diferentes.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora o assunto é muito mais você investir tempo e energia em se aproximar daquilo que seria satisfatório do que continuar gastando em tomar distância das pessoas e situações que provocam desconforto. Positivo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando a mente está agitada, você pode, eventualmente, estar no paraíso, mas não vai perceber e ainda vai provocar sobressaltos onde seria desnecessário. Se você busca sossego, comece por sossegar sua mente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para preservar a saúde mental em bom funcionamento, é imprescindível que você atue de acordo com a natureza de seus desejos, porque pretender satisfação sem fazer nada a respeito é o que acaba com a saúde.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando você sente muito, mas não compreende a natureza das sensações, a alma fica congestionada com excesso de informações, e pouca iniciativa para atuar de acordo ao que sente. Procure manter o dinamismo em dia.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tudo se acerta, mesmo que não seja na velocidade que sua urgência interior requer. Portanto, confie em seu taco e aposte alto no futuro, conduzindo as coisas com inteligência e astúcia de acordo com suas pretensões.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Com menos esforço do que o habitual, você obterá melhores resultados, mas esse efeito é temporário, precisa ser aproveitado enquanto estiver em andamento, com você não gastando tempo em queixas e lamúrias.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A vida social será sempre um âmbito existencial em que você precisa investir tempo e recursos, porque dela surgem oportunidades que de outra forma passariam despercebidas. Nem tudo é festa, ainda assim vale a pena.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Anda acontecendo coisa demais ao mesmo tempo e seria melhor sua alma aceitar que não sabe lidar com grande parte do que acontece. Pedir ajuda é uma alternativa saudável, andar com calma e cuidado é outra.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os sentimentos entre as pessoas são para lá de ambíguos, porque em cada uma delas habitam emoções desencontradas, que se projetam com vigor dentro de cada um e de todos os relacionamentos em que elas se envolvem.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O contato social mais intenso merece atenção de sua parte, e uma enorme dose de sabedoria, para evitar confrontos que seriam inúteis e, ao mesmo tempo, fomentar as articulações necessárias aos seus interesses.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se você quer se aproximar de alguém, procure tomar as iniciativas necessárias que deixem claras suas intenções, senão o tempo vai passar e provavelmente nada vai acontecer, o que seria uma verdadeira pena.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Por enquanto e por um breve espaço de tempo, prefira o abraço da sossegada normalidade, lance mão de tudo que seja confortável e seguro, porque ficar se aventurando pelo lado selvagem da vida não compensaria.