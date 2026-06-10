Dia D: Roteirista teve medo de estragar filme de Spielberg





O roteirista David Koepp abriu o jogo sobre os bastidores de Dia D e revelou que o processo de escrita do filme foi marcado por pressão, responsabilidade e um profundo respeito pela visão de Steven Spielberg. Segundo ele, o projeto representa a soma de 40 anos de ideias sobre UAPs e o desconhecido.

Koepp afirmou que, ao ler o roteiro pela primeira vez, sentiu um impacto imediato. Ele sabia que precisava tomar cuidado para não estragar algo tão importante para Spielberg. Ao mesmo tempo, destacou que o diretor queria exatamente isso: colaboração, novas ideias e diferentes pontos de vista durante a criação.

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O roteirista descreveu o processo como uma sequência de decisões difíceis e criativas. Segundo Koepp, cada etapa envolvia um equilíbrio entre honrar a visão original e contribuir com sua própria abordagem narrativa. Ele disse que se sentia incrivelmente sortudo por fazer parte do projeto.

Mais do que um simples trabalho de roteiro, Koepp afirmou que Dia D foi uma experiência de colaboração intensa. Spielberg, segundo ele, incentiva todos os atores e roteiristas a participarem ativamente da construção da história. Isso transformou o set em um ambiente criativo único em Hollywood.

Qual a Trama do Filme Dia D?

Dia D é filme de suspense e ficção científica dirigido por Steven Spielberg. A trama foca em uma grande conspiração governamental sobre o encobrimento de vida extraterrestre e no vazamento massivo de dados planejado para revelar a verdade ao mundo.

Com estreia cercada de expectativa, Dia D promete abordar temas que fascinam o público há décadas. As declarações de Josh O’Connor mostram que o filme vai além do entretenimento e busca provocar reflexões sobre o universo, o desconhecido e o lugar da humanidade diante de mistérios que talvez estejam muito além da nossa compreensão.