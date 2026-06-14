Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (14/6)

Data estelar: Lua Nova em Gêmeos.

Não é porque a Lua seja Nova que seria auspicioso começar algo novo ou se renovar completamente, porque a realidade não é feita de narrativas, algo que nossa humanidade custa a compreender, mas que inevitavelmente o fará, porque todos damos de cara com a realidade não importando o quanto a maquiarmos com nossas narrativas.

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A Lua pode ser Nova na sua relação com a luz do Sol, mas ela é velha, mais antiga do que tudo que conhecemos e, por isso, não podemos pretender que algo realmente novo saia dela.

Se renovação procuras e o apoio do firmamento pretendes, para dar impulso a essa busca, então combate o medo que te apequena te atrevendo a ser livre e escrevendo as linhas de teu próprio destino através das experimentações a que todo ser humano tem direito.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ir ao encontro do que você imagina seja mais satisfatório do que acontece no presente, essa será uma estratégia melhor do que continuar gastando tempo e energia tentando se livrar dos contratempos e adversidades.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Esses momentos de sossego que sua alma tanto preza estão disponíveis e ao seu alcance, mas para serem desfrutados você vai precisar, antes de tudo, sossegar sua própria mente, senão não perceberá a calmaria.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os desejos promovem movimento e você precisa entrar na onda do dinamismo para garantir suas satisfações. Desejar e não atuar de acordo é a melhor maneira de congestionar a alma e fazer mal para sua saúde mental.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Esse universo infinito de sensações que sua alma experimenta há de ser digerido da melhor maneira possível, senão vai acontecer uma indigestão, que é o momento em que começa a dar uma exaustão fora do comum.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Está começando o tempo em que você terá a oportunidade de voltar a luzir sua astúcia e inteligência, sem efeitos colaterais que contrariam seus interesses. Procure ter confiança em seu taco e no futuro. Tudo se acerta.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As facilidades acontecem e hão de ser aproveitadas sem perder tempo, porque sendo elas eventuais e temporárias, que razão distorcida levaria você continuar se queixando da vida. Isso demandaria tempo e vitalidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

No meio de todas essas pessoas que circulam agora pela sua vida há algumas que sua alma precisa selecionar, porque representam potencialidades futuras. Invista nesses relacionamentos sem esperar nada de imediato.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Depender de outrem para fazer o que pretende não é a situação mais confortável para sua alma, mas é a que está em andamento, por isso, o melhor a fazer nesta parte do caminho é você tentar se adaptar o melhor possível.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando as pessoas se dão uma trégua e se entendem, mesmo que continuem discordando visceralmente, se abre uma janela na alma, que compreende a necessidade da convivência acima das emoções negativas que circulam.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar de a vida social cansar um pouco, é um investimento de energia que trará compensações no futuro. Por isso, sacrifique seu conforto e continue articulando seus interesses com as pessoas. Vida social.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Em vez de esperar que a pessoa que lhe interessa se aproxime, procure tomar você a iniciativa, porque este é o momento em que você vai encontrar receptividade, além do quê, as coincidências também jogarão um papel.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há um tempo certo para cada coisa, e agora sua alma encontrará vitalidade se confortando com segurança e sossego. Assim, você se nutrirá direito e depois, se ainda quiser, poderá se aventurar no lado selvagem da vida.