Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (15/6)

Data estelar: Lua Vazia até 9h15 HBr, quando ingressa em Câncer.

Desperta com a maior tranquilidade possível para o início da “semana útil”, ciente de que ficará útil só depois que a Lua Vazia terminar, e até lá, se a ansiedade cravar suas garras em tua garganta, respira fundo o quanto necessário para te livrar desse medonho sentimento.

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A partir desse horário, e com o coração sereno, virão ideias, ótimas ideias, que produzem entusiasmo e se apresentam como soluções para a estagnação, porém, o mais importante é não se satisfazer com os bons sentimentos que as ideias trouxerem, mas passar essas ideias pelo crivo da prática, para ver se se sustentam na realidade concreta.

Ter ótimas ideias e não as testar na prática, para ver se são sustentáveis, é a melhor maneira de ir se consolidando na síndrome de artista que ninguém compreende, porque não produz nenhuma obra.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Continue articulando seus movimentos mantendo a confiança nos resultados pretendidos. Importante mesmo não são os resultados, mas que você preserve o dinamismo, porque é na sustentação do movimento que tudo se resolve.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Com a mesma intensidade com que você costuma se engajar nas preocupações, procure se focar na leveza e na despreocupação, confiando em que a vida tem suas razões misteriosas para cada assunto acontecer. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Em vez de esperar que as pessoas tomem as iniciativas que prometeram, procure se adiantar a elas e ocupar o espaço que deixaram vago. Talvez elas reclamem, mas isso será melhor do que se frustrar com a inação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você só reconhecerá que está tudo seguindo pelo melhor caminho possível quando conseguir desanuviar os pensamentos cheios de preocupações, porque, observando melhor, perceberá que o pior já passou. Passou.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Apesar de todos os perrengues que você teve de suportar até aqui, parecendo que nada de novo aconteceria, a partir de agora despontam alguns sinais de mudanças positivas, com você recuperando o lugar que merece.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As coisas acontecem meio misteriosamente, desafiando a lógica, mas acontecem mesmo assim, e é isso que importa. Talvez você não se sinta muito à vontade sem ter o controle de tudo, mas relaxe, está tudo certo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os entendimentos que acontecem agora têm potencial de consertar muita coisa e, assim, sua alma ficar liberada para se ocupar de outros assuntos novos, em vez de continuar remoendo as questões antigas. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Apesar de certo clima de competição que infunde urgência em sua alma, é importante você não se precipitar, porque seguindo pelo caminho seguro, fazendo a coisa certa, você chegará com segurança aonde pretende.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É sempre importante passar em revista o julgamento que tiver feito de algumas pessoas, porque as coisas vão mudando e a percepção se abre para reconhecer os erros cometidos e consertar as faltas que aconteceram.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para garantir os resultados pretendidos, sua alma terá de apostar em algumas pessoas e confiar nelas apesar de todas as reticências que continuarão serpenteando nos pensamentos. Senão, tudo vai ficar do mesmo jeito.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Continue articulando alianças e parcerias, porque ainda que algumas questões não possam ser definidas do jeito que você gostaria, seguindo em frente as coisas vão se acertar direito. Confie no seu taco. É por aí.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Fazendo a coisa certa, tudo dará certo, mas, o que seria fazer a coisa certa? Certamente, significa você não corromper os procedimentos tentando encontrar atalhos ou formas de driblar os compromissos assumidos.



