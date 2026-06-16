Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (16/6)

Data estelar: Vênus e Netuno em trígono.

Todas essas ideias lindas que produzem sentimentos belos e vibrantes em ti, se não forem passadas para a prática produzirão congestão em tua vida interior, te levando a esse beco sem saída em que os humanos se metem, convencidos de serem grandes artistas que ninguém compreende.

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É impossível compreender a arte que não seja produzida, porque de boas ideias as pessoas estão cheias, mas de boa vontade para se atreverem a colocar em prática as ótimas ideias, aí a multidão se transforma no pequeno e seleto grupo dos humanos que ousam realizar.

Te garanto que a Vida não recompensa as pessoas que têm boas ideias, mas aquelas que testam suas boas ideias na prática, para verificar se essas se sustentam ou se, por essas coisas, eram apenas lindas imaginações e nada além disso.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O dinamismo há de ser preservado, para que tudo continue em marcha, mesmo que em certos momentos as coisas pareçam desandar. Evite se preocupar sobre o que poderia eventualmente acontecer, se foque no que acontece.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Coisas mágicas acontecem, mas não se pode contar com elas, porque senão não seriam mágicas, seriam especulações racionais que sua alma faria. Continue transitando por entre o céu e a terra com naturalidade e leveza.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Mesmo que você tenha dúvidas sensatas a respeito do que seria possível fazer acontecer, ainda assim seria o caso de confiar nos mistérios da vida e tomar as iniciativas que outras pessoas deveriam. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ainda que nem tudo esteja do seu gosto e seja necessário sustentar alguns sacrifícios que começam a pesar, mesmo assim continue em frente confiante e leve, porque está tudo seguindo o melhor caminho possível.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tenha em mente seus ideais e os faça valer na prática, porque muitas pessoas seguirão seus passos e seu exemplo, e isso abrirá uma nova frente de força para você continuar avançando na direção de suas pretensões.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Mesmo que você não detenha o controle que preferiria, ainda assim você verá que as coisas seguem por um caminho satisfatório. O descontrole não há de preocupar você, a vida funciona com sua habitual magia.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Agora é quando podem acontecer alguns entendimentos que liberem sua alma para seguir em frente e se ocupar com as questões novas que despontam no horizonte. O passado é teimoso e se repete, mas também um dia acaba.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A pressão de certas pessoas infunde em sua alma uma urgência que é contraproducente, porque se você não se precipitar e continuar fazendo a coisa certa, pode até demorar mais, porém, os resultados serão seguros.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A clareza mental que está disponível para você perceber melhor as pessoas com que se relaciona, servirá para separar o joio do trigo e aceitar que, talvez, você tenha se equivocado no julgamento que fez de algumas delas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para que as coisas saiam do lugar e adquiram uma dinâmica melhor, será necessário você confiar em certas pessoas e apostar em que elas vão atuar de acordo ao combinado. Fazer esse tipo de aposta é sempre delicado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Confie no seu taco, porque mesmo que as coisas ainda não estejam do jeito que você preferiria, essas alianças e parcerias que você está articulando atualmente irão dar frutos substanciosos no futuro a médio prazo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As facilidades que algumas pessoas propõem são tentadoras, mas nesta parte do caminho prefira seguir pelo caminho da retidão, porque ainda que esse seja mais trabalhoso, no mínimo protegerá você das adversidades.