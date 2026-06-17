Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (17/6)

Data estelar: Vênus e Plutão em oposição.

De sustos em sustos que levamos ao longo da vida, ou amadurecemos ou endurecemos o coração, tentando ocultar nossas fragilidades sob uma camada de arrogância, como se estivéssemos no controle de tudo.

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Para ter o domínio que o medo nos nega venderíamos a própria alma ao demônio ou entregaríamos nossa jugular ao vampiro, o que é uma verdadeira fantasia distorcida, porque nada garante que, nos transformando nos agentes que metem medo nas outras pessoas fiquemos livres dessa vulnerabilidade, que é o medo.

O medo não é um defeito de fábrica que precisamos consertar, é uma das potências cosmogônicas com que precisamos aprender a conviver, ler seus sinais e transformar no agente que fomente nossa maturidade, ao invés de fingir que estamos acima de sua influência.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para fazer tudo do seu jeito se prepare para receber críticas, porque as pessoas se apegam a normas e regras que, neste momento criativo, seria necessário transgredir. Atue de acordo com sua boa vontade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A boa vontade melhoraria muito o panorama, mas a sua em particular não seria suficiente, teria de haver também a boa vontade de todas as pessoas envolvidas nesta parte do caminho, e isso é difícil de garantir, não é?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Agora é propício conversar sobre esses assuntos que foram evitados, porque tocavam temas delicados, diante dos quais as pessoas encrespavam. Agora é quando esses temas podem ser conversados com relativa calma.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Cuide dos seus recursos sem que isso seja uma obsessão, porque não há garantia de nada no momento atual da civilização, e se houver pessoas por aí prometendo mundos e fundos, cuide para não cair no conto delas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Diante das hostilidades, use a inteligência, driblando os confrontos que não sejam imprescindíveis e conduzindo tudo, dentro do seu alcance, a uma dimensão de entendimento. Isso anulará as tentativas hostis.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os bons sentimentos podem não solucionar nada de imediato, porque são influências invisíveis que nem todas as pessoas percebem, porém, se você confiar no seu efeito, agora é o momento certo de os irradiar do seu coração.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

De vez em quando é preciso fazer um pouco de pressão, senão as pessoas se acomodam e deixam de administrar o tempo com eficiência. Essa pressão, porém, precisa ser dosada com muita sabedoria, porque o excesso seria ruim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Com cuidado e tratando bem a todas as pessoas que integrem seu momento atual, ainda que existam situações temíveis que seja necessário enfrentar, sua alma se sentirá segura o suficiente para atuar com sabedoria.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Por mais que você tenha descoberto o segredo da pedra filosofal, não há garantia de que as pessoas estejam dispostas a aceitar com alegria suas descobertas. Ao contrário, espere críticas e muita resistência.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Sempre é possível dourar a pílula para que as coisas não pareçam tão pesadas quanto são, mas a maquiagem não dura muito tempo e, quando a verdade surge, é preciso enfrentar e manobrar de acordo. Melhor não adiar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Muitas coisas pesam muito ainda em sua consciência, ao ponto de não permitir que sua alma perceba a mudança de cenário, onde circulam pessoas agradáveis, nas quais você poderia confiar. O peso há de desaparecer.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O medo é garantido, a forma com que você vai lidar com esse está em aberto, porque depende de sua boa ou má vontade de administrar as questões inevitáveis que a vida apresenta, em nome de seu amadurecimento. É assim.